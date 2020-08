Grevesmühlen

22 Jahre und vier Monate hat sie dafür gesorgt, dass die Chefs den Rücken frei haben. Die Chefs, das sind im Fall von Regina Hacker die Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen. Die 63-Jährige hat sich am Freitag in den Ruhestand verabschiedet, auf eigenen Wunsch. „Ich wollte die Entscheidung selbst treffen“, sagt die in Plüschow geborene zweifache Mutter, die inzwischen auch vierfache Großmutter ist. „Und nicht warten, bis ich irgendwann an der Reihe bin.“ So selbstbewusst wie sie sich in den Ruhestand verabschiedete, so leitete sie seit 1998 das Büro der Bürgermeister, drei hat sie in dieser Zeit erlebt. Drei völlig unterschiedliche Menschen und Charaktere. „ Axel Ulrich, der Gentleman, der mir gezeigt hat, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen.“ Dann kam Jürgen Ditz, 15 Jahre lang arbeitete sie für ihn. „Ein sehr ruhiger und sehr konzentrierter Chef, der Verantwortung übertragen konnte ohne verantwortungslos zu sein.“ Und dann kam vor knapp vier Jahren Lars Prahler. „Ein große Veränderung von heute auf morgen, während drei Kannen Kaffee kochten, mussten noch zwei Arbeitsgruppen gegründet werden, eine Sitzung begleitet und ein paar andere Sachen auch.“ Und das alles möglichst noch heute. Dennoch habe sie Spaß gehabt, immer wieder neue Dinge gelernt und auch das Tempo von Lars Prahler angenommen. „Die gegenseitige Wertschätzung ist auch eines der Dinge, die ich aus dieser Zeit mitnehme.“

Mädchen für alles

Denn Lars Prahler wusste genau, wen er im Büro nebenan sitzen hatte - bis zu diesem Freitag. „Ich habe damals, als ich als Bürgermeister mich vorgestellt habe, Regina gefragt, wie sie sich selbst einschätzen würde.“ Den Zettel mit der Antwort habe er heute noch. „Unter anderem hat sie sich als schwatzhaft und naseweiß bezeichnet, und es stimmt alles, was sie damals gesagt hat." Mit rührenden Worten verabschiedete er auf einem Empfang im Rathaussaal seine Mitarbeiterin. Zahlreiche Gäste waren gekommen, die mit entsprechendem Abstand, die Geschichte und Geschichten verfolgten, die Regina Hacker und Lars Prahler erzählten. Pressesprecherin, Sekretärin, Mädchen für alles - es ist schwer zu beschreiben, was die Stelle im Vorzimmer des Grevesmühlener Bürgermeisters ausmacht. Auf jeden Fall verlangt sie Herzblut.

Anzeige

In Plüschow geboren

Und das ist es, was Regina Hacker ausmacht. Die gelernte Schneiderin, die später Ökonomie in Berlin studierte, nach der Wende noch eine kaufmännische Ausbildung nachlegte und sich seit 1990 politisch unter anderem im Kreistag engagierte, hält mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Das gefällt nicht jedem. Aber es zeugt von Charakter, von Willensstärke. „Und davon, dass sie sich mit aller Kraft einsetzt“, sagt Lars Prahler. Als sie sich 1998 auf die frei gewordene Stelle im Grevesmühlener Rathaus bewarb, habe sie „keine blasse Ahnung gehabt“, worauf sie sich dort eingelassen habe. Neben dem körperlichen Stress angesichts langer Tage bedeutet der Job auch eine ungewöhnliche psychische Belastung. „Manchmal habe ich die Dinge auch mit nach Hause genommen, die mich belastet haben. Danke an meinen Mann, dass er mich dort immer wieder aufgefangen hat“, so Regina Hacker während ihrer Rede am Freitag.

Weitere OZ+ Artikel

30 Jahre Wende in Grevesmühlen

Zuletzt arbeitete sie zusammen mit dem Bürgermeister, NDR-Moderator Thomas Lenz und der OSTSEE-ZEITUNG in der Arbeitsgruppe „30 Jahre Wende in Grevesmühlen“ mit. Unzählige Stunden verbrachte sie mit Archivar Alexander Rehwaldt im Stasiunterlagenarchiv, um die Geschichte der Stadt aufzuarbeiten. Das Ergebnis waren drei beeindruckende Veranstaltungen in Grevesmühlen, die mit einer großen Gesprächsrunde in der Nikolai-Kirche endeten. „Eine wunderbare Erfahrung“, sagte die 63-Jährige im Rückblick auf die Arbeit zu diesem Thema. „Und wir machen weiter, wir sind noch längst nicht fertig mit dem Thema.“ Doch dann wird sie als Privatfrau mitwirken. Mit derselben Energie wie in den vergangenen Jahren.

Tina-Sophie Schulz ist die neue Stadtsprecherin Quelle: Prochnow

Ihre Nachfolgerin ist Tina-Sophie Schulz, die junge Frau, die zuvor im Gutshaus in Stellshagen gearbeitet hat, ist bereits seit einigen Wochen im Rathaus an der Seite von Regina Hacker eingearbeitet worden.

Angela Merkel in Grevesmühlen bei Familie Hacker zu Besuch Es ist der 21. Juni 2015, große, schwarze Limousinen parken auf dem Marktplatz in Grevesmühlen, es ist Sonntag, nicht viel los in der Stadt. Die ungewöhnlichen Fahrzeuge fallen nur wenigen Passanten auf. Auch als Professor Jörg Hacker, einer der bekanntesten Wissenschaftler Deutschlands, der seine Wurzeln in Grevesmühlen hat, durch die Stadt spaziert, bemerkt das kaum jemand. Doch wer ist die Frau in Begleitung von Jörg Hacker? Die Auflösung: Angela Merkel und ihr Mann Joachim Sauer. Sauer und Hacker kennen sich von der Leopoldina, und so besucht Angela Merkel unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Stadt Grevesmühlen. Und die Familie Hacker. Regina Hacker erklärt später, dass sie mit Absicht nicht über den Termin gesprochen habe. Es sei ein inoffizieller Termin gewesen, die Bundeskanzlerin beeindruckend und sehr umgänglich.

Von Michael Prochnow