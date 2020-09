Grevesmühlen/Rostock

Natürlich wissen die Nachbarn, wo Felix Jaehn im Klützer Winkel wohnt. Doch die genaue Adresse soll geheim bleiben, damit nicht allzu viele Fans dort auf ein Selfie mit einem der bekanntestes DJs weltweit warten. Der Musiker ist in der Region aufgewachsen, ist in Schönberg zur Schule gegangenen. Und wenn er nicht gerade in den Hotspots der Welt auflegt, genießt er die Ruhe in Nordwestmecklenburg.

Moderatoren und Musiker aus dem Norden

Radio-Moderator Andreas Kuhlage aus Rostock. Quelle: Archiv

Anzeige

So wie etliche andere Promis, die hier aufgewachsen sind oder sich für ein Leben in einem der schönsten Bundesländer Deutschland entschieden haben. Einer, der nicht nur in seiner, sondern auch für seine Heimat arbeitet, ist Radiomoderator Andreas Kuhlage (Enjoy Radio), der jeden Morgen zusammen mit Jens Hardeland die Hörer in den Tag begleitet. Kuhlage stammt aus Rostock und lebt nach wie vor in Mecklenburg. Andrea Sparmann, das Gesicht und die Stimme von Radiosender Ostseewelle, gehört natürlich auch auf die Liste.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Ein bekannter TV-Moderator eines Kölner Privatsenders hat sich ebenfalls für einen Zweitwohnsitz in der Nähe von Grevesmühlen entschieden, allerdings legt er Wert darauf, dass der Ort nicht bekannt gegeben wird.

Harry Jeske, Till Lindemann und Henry Schütt (v. l.) bei ihrem gemeinsamen Wiedersehen 2018 in der Nähe von Bad Kleinen Quelle: Archiv

Vor wenigen Tagen wurde Harry Jeske bestattet, das langjährige Mitglied der Puhdys lebte über Jahrzehnte in der Nähe von Wismar. Apropos Musik, Till Lindemann, Sänger der Gruppe Rammstein, ist in einem Dorf zwischen Bobitz und Bad Kleinen aufgewachsen. Ab und an besucht er seine Familie dort, zusammen mit seiner Schwester besitzt er dort ein Haus.

Erfolgreiche Sportler aus Nordwestmecklenburg

Bayer-Stürmer Carsten Jancker, hier im Jahr 2000 beim Pokalspiel in Schönberg. Quelle: Archiv

Doch der Nordwesten kann nicht nur musikalisch überzeugen. Auch sportlich hat die Region einiges hervorgebracht. Carsten Jancker, ehemaliger Bayernstürmer und Nationalspieler hat in Wismar seine ersten Tore geschossen. Seine Mutter lebte in Upahl.

Jens Voigt, einer der berühmtesten deutschen Radrennfahrer, und vor allem einer, der ohne Skandale zu seiner Berühmtheit kam, stammt aus Dassow. Astrid Kumbernuss, einer der besten Kugelstoßerinnen Deutschland, ist in Klütz aufgewachsen.

Jens Voigt ist heute als Botschafter auf zwei Rädern unterwegs. Quelle: Archiv.

Von Annett Meinke