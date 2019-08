Eine Gaststättemit Saal, Kegelbahn und Veranda war das Gemeindehaus in Selmsdorf, als Handwerker es Ende des 19. Jahrhunderts mitten im Ort an der damaligen Reichsstraße 105 errichteten. Bauherr war Johannes Lenschow. In „ Lenschows Gesellschaftshaus“gründete sich am 8. Januar 1899 die freiwillige Feuerwehr. Der Schönberger Anzeiger berichtete am Tag darauf: „Die längst angestrebte Gründung einer freiwilligen Feuerwehr in Selmsdorf ist gestern in einer Versammlung bei dem Gastwirt Lenschow vollzogen worden. 39 aktive und 20 passive Mitglieder erklärten ihren Eintritt.“ Zur DDR-Zeit befanden sich im Gebäude unter anderem ein Gemeindebüro und eine Bücherei.