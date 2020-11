Bendels Landhaus in Rüting ist Geschichte

Rüting

Heutzutage einen Landgasthof im mecklenburgischen Hinterland zu eröffnen, scheint ein mutiges Vorhaben und nur erfolgversprechend, wenn ein wirklich kluges Konzept dahintersteckt. Gastwirt Martin Bendel (31) glaubte vielleicht wirklich, er hätte eines. Er pachtete im Sommer des Jahres 2019 den leer stehenden Gasthof in Rüting und eröffnete ihn im Juli. Gemeinsam mit seinem Vater, Bodo Bendel (63), einem Dachdecker, der zuvor viele Jahre lang einen Landgasthof im Landkreis Rostock betrieben haben soll, setzte Bendel Jun. auf gute, deutsche Hausmannskost – auf Eisbein, Schnitzel, Bratwurst und Co.

Inzwischen ist „Bendels Landhaus“ in Rüting Geschichte. Im September informierte Bendel die Gemeinde Rüting, dass er, aufgrund der Corona-Situation nicht mehr in der Lage sei, seine Pacht an die Gemeinde zu zahlen. Seit Oktober ist die Gaststätte wieder komplett zu. Interessanterweise aber gibt es „Bendels Landhaus“ wieder – oder noch immer – nur jetzt in einem anderen Dorf, in einem anderen Landkreis. Martin Bendel ist samt seines Namens und des Konzepts, das er in Rüting fuhr, nach Ziegendorf bei Parchim gezogen. Auch eine eigene Webseite hat er erneut. Das Angebot ähnelt dem, zumindest, was die angebotene Küche angeht, was Bendel in Rüting machte.

Handelt es sich bei dem jungen Gastwirt und seinem Vater etwa um Mietnomaden, denen Corona sogar ganz gelegen kam? Oder stimmt vielleicht eher, was Rütings Bürgermeister Holger Hinze vermutet, dass Bendels Fähigkeiten einfach begrenzt, er nicht der richtige Mann für den Betrieb einer Landgaststätte mit großem Saal sei?

Zurück ins Jahr 2019: Martin Bendel träumte öffentlich davon (OZ berichtete), den Rütinger Landgasthof zu einem Treffpunkt für Wildfleischliebhaber und Eisbeinesser zu machen und den Saal der Gaststätte wiederzubeleben. „Bendels Landhaus“ sollte, wenn es nach ihm ging, zu all dem werden, was die Gemeinde sich wünschte – wieder dörflicher Mittelpunkt, ein Ort, an dem die Einheimischen ihr Feierabendbierchen und ein Schnäpschen zur guten Nacht trinken und Familienfeste gefeiert werden.

Martin Bendel zum Start seines Landhauses in Rüting im Sommer 2019. Quelle: Jana Franke

Geschäftsidee zündete nicht

Ein erstes Resümee nach der Sommersaison 2019 deutete bereits an, dass es so einfach wohl nicht laufen würde. Damals hofften Bendel-Vater und Sohn noch. „Es muss sich erst herumsprechen. So schnell geht das eben nicht.“, sagte Bodo Bendel damals. Jedoch war auch zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass es nicht ewig dauern könne, bis das Geschäft an Fahrt aufnimmt. Bereits damals hieß es, dass es schnell eng werden würde, kämen nicht genügend Einnahmen in die Kassen. Doch trotz großer Tafel, die Vorbeifahrende zum günstigen Mittagstisch einlud – es ging nie richtig los. Dann begann das Jahr 2020, brachte Corona und legte die Gastronomie auch in Rüting lahm.

Bendels Landhaus jetzt in Ziegendorf bei Parchim

Auf Anfrage der OZ begründet Martin Bendel den Wechsel von Rüting nach Ziegendorf per E-Mail wie folgt: „In Rüting mussten wir leider wieder schließen, weil wir dort überwiegend Feiern und Feste bis 300 Personen gemacht haben. Das ist seit März total zum Erliegen gekommen. Und Besserung ist dafür immer noch nicht in Sicht. In Ziegendorf habe ich Mitte Oktober eröffnet. Hier betreibe ich eine große Gaststätte bis 50 Personen. Es lief die ersten Wochen sehr gut an, und jetzt wird auch gern Essen zum Abholen bestellt. Die Gaststätte gehört zum Ferienpark Mecklenburg. Dadurch haben wir auch immer Gäste mit Frühstück oder Halbpension. Die Gaststätte ist aber für alle geöffnet.“

Neuer Pächter für Rütinger Landhaus gesucht

Rütings Bürgermeister wundert diese Nachricht schon – doch letztlich ist das Kapitel „Bendels Landhaus“ in Rüting für ihn jetzt geschlossen. Die Gemeinde hofft stattdessen, dass vielleicht bald einmal Bewerber auftauchen, die ein wirklich interessantes Konzept haben. Eines, das das Dorf bereichert. Denn irgendwann ist Corona schließlich auch wieder vorbei – und wer weiß, vielleicht haben die Menschen dann nach so einer Durststrecke doppelt so viel Lust essen zu gehen, zu feiern und wieder unter Menschen zu sein.

Von Annett Meinke