Benefizspiel für Niklas bringt 4440,58 Euro

Selmsdorf/Schönberg

Was für ein Erfolg: Deutlich mehr als erwartet ist beim Benefizspiel zusammengekommen. Am Reformationstag sind Kreisoberligist FC Selmsdorf und Landesligist FC Schönberg 95 für einen guten Zweck in einem Testspiel aufeinandergetroffen. Sämtliche Einnahmen – Eintritt, Speisen, Getränke, Entschädigungen für Schiedsrichter und Spenden – sind für Niklas gesammelt worden, der vor eineinhalb Jahren an Leukämie erkrankte. Seine Eltern wollen ihm zusätzlich zur Chemo alternative Therapien ermöglichen, die die Krankenkasse nicht zahlt.

445 Zuschauer waren am Donnerstag zum Spiel gekommen – und zeigten sich großzügig. 4440,58 Euro standen am Ende auf dem Scheck, der am Sonntag vor dem Spitzenspiel des FC Schönberg 95 gegen den Hagenower SV im Schönberger Palmbergstadion übergeben worden war. Große Freude bei (v.l.) Michael Stutzky (Vorsitzender des FC Selmsdorf), Niklas, Wilfried Rohloff (Vorsitzender des FC Schönberg 95) und Patrick König (Schatzmeister des FC Schönberg). „Mit solch einer Summe haben wir nicht gerechnet“, gab Wilfried Rohloff zu. Sein Verein hatte die Idee des Benefizspiels und holte den FC Selmsdorf mit ins Boot, der die Idee sofort befürwortete.

Von Jana Franke