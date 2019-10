Selmsdorf

Nach dem Hoffest am 13. Oktober in Elmenhorst geht die Hilfsaktion für den 17-jährigen leukämiekranken Niklas aus der Gemeinde Selmsdorf in eine neue Runde. Am Donnerstag, dem 31. Oktober, bestreiten der Kreisoberligist FC Selmsdorf und der Landesligist FC Schönberg 95 zugunsten des bekannten Dressurreiters um 14 Uhr ein Freundschaftsspiel.

„Als wir vom Schicksal des Jungen erfahren haben, der an Leukämie erkrankt ist und dessen Familie zur Ergänzung zur Chemotherapie dringend Geld für alternative Therapien benötigt, die nicht von der Krankenkasse bezahlt werden, war schnell klar, dass auch wir helfen möchten“, so Schönbergs Vereinsvorsitzender Wilfried Rohloff. Ebenso schnell war die Idee geboren, ein Freundschaftsspiel zugunsten von Niklas auszutragen „Dabei fanden wir beim FC Selmsdorf sofort ein offenes Ohr und vereinbarten für den 31. Oktober ein Spiel“, so Rohloff weiter.

Sowohl die Einnahmen aus den Eintrittskarten (drei Euro) sowie weitere Einnahmen und Spenden an diesem Tag – unter anderem stellt das Schönberger Schiedsrichtergespann Andy Hentschel, Marvin Tennes und Fabian David seine Entschädigung zur Verfügung –, sollen der Familie von Niklas zur Verfügung gestellt werden. „Wir würden uns natürlich freuen, wenn viele Fußballfans am Reformationstag um 14 Uhr den Weg nach Selmsdorf finden würden, um mit uns gemeinsam Niklas und seine Familie zu unterstützen“, hofft Wilfried Rohloff auf eine möglichst große Resonanz.

Von Jana Franke