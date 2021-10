Benny Andersson aus Grevesmühlen: Der Unternehmer

Grevesmühlen

Einfach rumsitzen und nichts tun, das ist nicht Benny Anderssons Ding. Er sagt: „Ich bin jemand, der gerne etwas unternimmt.“ Das macht der 50-Jährige als Unternehmer und als Vorsitzender des Vereins „Unsere Freibad Grevesmühlen.“ Seit 1999 führt er in Grevesmühlen die Firma Loft-Net. Kerngeschäft ist der Ausbau von WLAN-Netzen. Das Unternehmen verkauft aber auch Überwachungssystem und Kleinwindanlagen. Benny Andersson betreibt neben Loft-Net das Fitnessstudio Baltic Gym, ebenfalls in Grevesmühlen. Außerdem gehört ihm der Wasserturm. Er vermietet ihn an Telekommunikationsunternehmen. Grevesmühlen gefällt ihm. Er sagt: „Es ist eine Kleinstadt mit sehr freundlichen, hilfsbereiten Menschen.“ Aufgewachsen ist Benny Andersson an der schwedischen Ostseeküste.

1998 kam er nach Grevesmühlen. Zunächst arbeitete er als Hotelkoch. Der Schwede wollte zurück an die Ostsee. Vorher wohnte er im nordrhein-westfälischen Bad Salzuflen.

Von Jürgen Lenz