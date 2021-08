Beratungsstelle in Grevesmühlen: Hilfe für Suchtkranke in Gefahr

Grevesmühlen

Er machte eine Lehre bei der LPG. Das Feierabendbier gehörte von Anfang an dazu. Als er nach der Wende seine Arbeit verlor, begann er mehr zu trinken. Jetzt ist der Mann 60 Jahre alt, hat wegen seiner Alkoholsucht Gesundheitsprobleme, sucht einen Ausweg aus seiner Not. Er ist ein typischer Fall, in dem die Mitarbeiterinnen der Sucht- und Drogenberatungsstelle in Grevesmühlen helfen. Sie sieht jetzt ihre gewohnte Arbeit in Gefahr.

„Wir haben große Sorge, dass wir die Angebote so wie bisher nicht aufrechterhalten können, wenn die Gelder noch weniger werden“, warnt Diana Rädisch. Sie leitet die Beratungsstelle in Gadebusch und deren Außenstelle in Grevesmühlen in Trägerschaft der Evangelischen Suchtkrankenhilfe Mecklenburg-Vorpommern. Die 42-Jährige erläutert: „Es könnte sein, dass wir eine Außenstelle schließen müssen und die Außensprechstunde nicht mehr anbieten können.“

Hintergrund der Befürchtung: Das Land Mecklenburg-Vorpommern übertragt die Verantwortung für die Beratung ab kommendem Jahr auf die Kommunen. Dann gibt es nur noch so viel Geld vom Land, wie diese ihrerseits aufbringen. Friedmann Ulrich, Geschäftsbereichsleiter der Sozialen Hilfen des Diakoniewerks im nördliche Mecklenburg fordert, es dürfe nicht passieren, dass die finanzielle Lage der Kommune darüber bestimmt, ob die Menschen in der Region in ihrer Not unterstützt werden. Die Beratungsangebote müssten mindestens mit den derzeitigen Landesmitteln gefördert werden.

Gefahr: Hilfesuchende müssen noch länger auf Termin warten

Das sieht Diana Rädisch genauso. Sie sagt, es sei nötig, die Finanzierung zu sichern und mindestens den Status quo zu erhalten. Ansonsten müssten Hilfesuchende noch länger auf einen Termin warten. In der Sucht- und Beratungsstelle in Grevesmühlen sind es wegen der großen Nachfrage derzeit zwei Wochen, es sei denn, eine akute Krise duldet keinen Aufschub.

In anderen Beratungsstellen ist die Wartezeit noch länger. Kirsten Balzer, Geschäftsführerin des Diakoniewerks im nördlichen Mecklenburg, erklärt: „Wer zu uns in die Ehe-, Familien- und Lebensberatung kommen möchte, muss bis zu zehn Wochen warten.“ Das sei viel zu lange für Menschen, die sich in einer Krise befinden.

Kontaktdaten und Öffnungszeiten Besucht werden kann die Sucht- und Drogenberatungsstelle in Grevesmühlen, August-Bebel-Straße 23, montags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 14 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr. Freitags sind Termine nach Vereinbarung möglich. Telefonisch ist die Beratungsstelle unter 038 81 / 75 89 812 zu erreichen. Die Außenstelle in Schönberg ist derzeit wegen der Corona-Situation geschlossen.

Schon jetzt ist die finanzielle und personelle Lage der Sucht- und Drogenberatung in Nordwestmecklenburg prekär. Während die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen eine Stelle pro 10 000 Einwohner fordert, kommen nach Diana Rädischs Auskunft in Mecklenburg-Vorpommern 23 000 Einwohner auf eine Stelle und in Nordwestmecklenburg sogar 33 000.

„Die Ratsuchenden werden immer mehr“

Dabei steigt der Bedarf. Christin Schwarz, Suchtberaterin in Grevesmühlen, sagt: „Die Ratsuchenden werden immer mehr.“ Pro Woche kommen fünf dazu. Diana Rädisch bestätigt: „Die Klientenzahlen steigen stetig.“ Zudem werde der Beratungsbedarf für den Einzelnen größer. Zurzeit rufen auch viele Eltern an, deren Kinder illegale Drogen nehmen. „Zum Teil werden schon 14-Jährige versorgt“, berichtet Diana Rädisch.

Mit Kosten müssen die Hilfesuchenden nicht rechnen. „Die Suchtberatung ist kostenlos“, sagt Christin Schwarz. Diana Rädisch ergänzt: „Und auf Wunsch auch anonym.“

Spielsüchtige verzocken ihr ganzes Geld

Das gilt auch für eine 60 Jahre alte Frau, die am Tag nicht mehr richtig wach wird. Seit Jahren nimmt sie Schlaftabletten, hat die Dosen immer weiter erhöht, damit die Wirkung anhält. Jetzt hat sie gemerkt: So geht es nicht weiter. Auch sie findet Hilfe bei Christin Schwarz und Diana Rädisch.

Unter Alkoholproblemen leidet über die Hälfte der Menschen, denen die Mitarbeiterinnen der Sucht- und Drogenberatungsstelle in Grevesmühlen helfen. Andere Klienten nehmen illegale Drogen oder Medikamente. Manche suchen einen Weg aus ihrer Spielsucht. Diana Rädisch erklärt: „Ich habe einige, die ihr Geld verzockt haben und nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen können.“

Chrstin Schwarz und Diana Rädisch bieten nicht nur Einzel- und Gruppengespräche mit den Betroffenen an, sondern beraten auf Wunsch Angehörige, helfen beim Vermitteln von Entwöhnungs- und Nachsorgeeinrichtungen, kooperieren mit Selbsthilfegruppen in der Region und mit der psychiatrischen Tagesklinik in Grevesmühlen. Bei Bedarf kümmern sie sich um Menschen, die ihre Fahrerlaubnis verloren haben, weil sie alkoholisiert unterwegs waren. Die Beratungsstelle bereitet sie in einem Seminar auf die medizinisch-psychologische Untersuchung vor.

Von Jürgen Lenz