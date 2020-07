Boltenhagen

Corona hat auch den Plan von Dirk Schiewer aus Boltenhagen und seinen prominenten Talkgästen durcheinandergewirbelt, nahezu alle Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte fielen flach. Jetzt geht es endlich weiter. Und wie! Für den 11. Oktober hat der Betreiber des Restaurants Sommerlaune am Zeltplatz des Ostseebades Jörg Wontorra an Bord geholt. Ab 17 Uhr wird der bekannte Sportmoderator nicht nur aus seinem Leben berichten, es gibt auch eine Autogrammstunde.

„Dazu erwarten wir noch einen Überraschungsgast, der auch sehr viel mit Fußball zu tun hat, aber den Namen verraten wir noch nicht“, so Dirk Schiewer. Auf jeden Fall werden die Hansa-Fans auf ihre Kosten kommen. Karten für den Talkabend mit Jörg Wontorra gibt es ab sofort in der Sommerlaune in Boltenhagen.

