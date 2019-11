Grevesmühlen/Klütz

„Im Spielzeugladen feiern wir, bewahre stets das Kind in dir!“ Was wie eine kluge Weisheit klingt, ist das Motto der diesjährigen Faschingssession des Kreihnsdörper Carnevalvereins (KCV). Eröffnet worden ist sie bereits am vergangenen Montag traditionell um 11.11 Uhr vor dem Grevesmühlener Rathaus – gefeiert wird die fünfte Jahreszeit am kommenden Sonnabend.

Der KCV lädt am 16. November in den Baltic Park in Grevesmühlen ein. Quelle: Privat

Ein buntes Showprogramm mit anschließender After-Show-Party wird den Gästen versprochen. Die sind in diesem Jahr an einem neuen Standort willkommen. Ist in der Vergangenheit im Luise-Reuter-Saal des Vereinshauses gefeiert worden, ist Treffpunkt nun der Baltic Park im Grünen Weg (ehemals Baltic Electronic). Dort wird es in der ehemaligen Kantine ordentlich in der Spielzeugkiste rappeln, um beim Motto zu bleiben.

Karten gibt es im Bastelladen Nagel, bei Blumen Mundt und im Friseursalon Haarmonie in Grevesmühlen für acht Euro, an der Abendkasse sind zehn Euro zu bezahlen. Beginn ist um 20.11 Uhr, Einlass bereits um 19 Uhr.In die Welt der Schule taucht der Klützer Carnevalclub (KCC) am Wochenende. „Alle Lehrer sind verrückt, weil der KCC die Schulbank drückt“ lautet das Motto der Narren aus der Schlossstadt. Die bunte Party mit Garde, Tanzmariechen und lustigen Einlagen startet am Sonnabend um 20.11 Uhr im „Weißen Haus“ auf dem Gelände des Landwirtschaftsbetriebes. Zu hören sein wird auf jeden Fall auch wieder die Hymne des Vereins. „Ja, beim Klützer KCC, da heißt es wieder Eickboom Eulé …“

Tradition hat die Hymne, die alle Mitglieder des KCC am Ende des Abendprogramms singen. Hier ein Foto aus der vergangenen Session. Quelle: Jana Franke

Sie wollen vor dem Feiern noch schnell shoppen, um sich das richtige Outfit für die Karnevalseröffnung zu kaufen? In Grevesmühlen gibt es am Freitag das besondere Einkaufserlebnis: Dirk Budack vom Modegeschäft DiBu in der Wismarschen Straße lädt von 17 bis 20 Uhr zum Eventshopping ein. Es gibt dazu Musik von DJ Maik Gutow, Cocktails und kleine Snacks.

Dirk Budack in seinem Geschäft Dibu in der Wismarschen Straße in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Von Jana Franke