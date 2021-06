Besserer Schutz für Wismarbucht gefordert: Naturschützer zeigen Land bei der EU an

Wismar

Die Wismarbucht lieben Wassersportler und auch viele Vogelarten, die dort brüten und mausern. Beides verträgt sich nicht, sagen Naturschützer. Sie bemängeln seit Jahren, dass das Ökosystem unzureichend geschützt wird.

Surfer, Segler und Angler fühlen sich hingegen zu Unrecht an den Pranger gestellt. Sie wollen nicht vertrieben werden und die Ostsee auch nutzen dürfen. Nun gehen die Diskussionen in die nächste Runde und das auf europäischer Ebene: Die Umweltorganisation BUND hat am 1. Juni Beschwerde bei der EU gegen das Land Mecklenburg-Vorpommern eingereicht. Grund: Es komme seinen vertraglichen Verpflichtungen zum Schutz der Natur nicht nach, erklärt Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag. Ziel sei es, verbindliche Verfahrensregeln festzulegen, um Verstöße ahnden zu können. Das sei bislang nicht der Fall.

Von Kalkhorst bis Rerik

Das 42 483 Hektar große Europäische Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und Salzhaff“ erstreckt sich von der Gemeinde Kalkhorst bis nach Rerik und beinhaltet auch schützenswerte Biotope. Das Ökosystem sei stark gefährdet, obwohl das Areal als Natura-2000-Gebiet an die EU gemeldet worden und damit zu schützen sei, betont Corinna Cwielag.

25 Brutvogelarten in dem Gebiet befänden sich aktuell in der schlechtesten Erhaltungskategorie C, darunter Austernfischer, Brandgänse, Gänsesäger, Säbelschnäbler. Einen Grund dafür sieht der BUND in Störungen durch schnelle Wassersportarten wie Kite- und Windsurfen. Eins ihrer Reviere befindet sich in Groß Strömkendorf vor der Insel Poel. Dort seien illegale Küstenbauten entstanden, berichtet Andreas Schwienhorst, Vorsitzender der Ortsgruppe Salzhaff-Rerik und Vorstandsmitglied des BUND-Landesverbandes. Außerdem sei der Uferbereich befestigt worden.

Viele Surfer aus Wismar

Pächter des Areals ist der Wismarer Surfverein. Wie Vorstandsmitglied Olaf Kriete berichtet, stehe auf dem Gelände nur ein alter Container – und das schon um die 30 Jahre. Das Ufer sei, damit es nicht weiter weggespült wird, tatsächlich mit Erde befestigt worden, aber ohne Pfähle oder andere Materialien. Es sei auch kein neues Kite-Zentrum geplant, sondern lediglich eine unversiegelte Parkmöglichkeit.

Wie der BUND weiter informiert, würden 80 Prozent der Wassersportler nicht aus Mecklenburg-Vorpommern stammen. Das hätten Umfragen aus den Jahren 2009 und 2011 ergeben. Auf den Wismarer Surfverein trifft das allerdings nicht zu. Dort stammen die meisten der aktuell 124 Vereinsmitglieder aus Wismar.

Sportler genießen Natur auch

Wohin sie ausweichen könnten, darauf antwortet Andreas Schwienhorst: Unter anderem auf die Insel Poel – wenn es mit dem Naturschutz vereinbar wäre – oder auch auf die kanarische Insel Teneriffa. Dort würde es guten Wind geben. Wie Corinna Cwielag schnell ergänzt, seien Flugreisen nach Teneriffa kein guter Vorschlag für Naturschutz.

Wie Olaf Kriete berichtet, seien schon alle Möglichkeiten an der Wismarbucht geprüft worden. Nicht überall könnten Kite-Surfer sicher ins Wasser steigen und auch sicher wieder ankommen. Und in anderen Gebieten gebe es keine nutzbaren Parkplätze, die wegen der Ausrüstung aber gebraucht würden. Der Wassersportler ist um einen Konsens bemüht: „Surfer genießen die Natur auch und wissen sie zu schätzen.“ Natürlich gebe es wie überall auch wenige Wassersportler, die sich nicht an die Regeln halten. „Aber das sind Ausnahmen und die gehören nicht zu unserem Verein.“

Flugplatz vor Gericht

Laut dem BUND müsste das Land Naturschutzgebiete innerhalb des Natura-2000-Gebiets ausweisen und dort den Wassersport einschränken. Weitere schädliche Eingriffe in der Region seien die Ausbaggerung der Fahrrinne zum Wismarer Hafen, Schadstoffeinträge aus der Landwirtschaft und der Flugplatz Rerik-Zweedorf. Über dessen Rechtmäßigkeit wird seit Jahren vor Gericht gestritten. Der BUND sagt, die Flüge würden die Vögel in dem Gebiet stören, und wirft dem Land vor, das Verfahren zu verschleppen. Das weist das zuständige Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung zurück. „Die Landesregierung kam und kommt allen Beschwerden und Anzeigen nach, die mit dem Flugplatz Rerik-Zweedorf in Berührung standen und stehen“, teilt das Ministerium mit.

Einzelfall sei aufgeklärt

Ein Verhandlungstermin sei durch das Oberverwaltungsgericht Greifswald bisher nicht benannt worden. Dass die meisten Flugzeuge am Flugplatz Rerik-Zweedorf ohne Zulassung flogen, sei falsch. Es gab vor mehreren Jahren eine Unregelmäßigkeit mit einem in Russland zugelassenen Flugzeug. „Dieser Einzelfall wurde dank der intensiven Mitarbeit und Recherche der obersten Luftfahrtbehörde Mecklenburg-Vorpommerns aufgeklärt“, heißt es aus Schwerin.

Freiwillige Vereinbarung Mitte der 90er Jahre plante die Landesregierung M-V, Teile der Wismarbucht als Naturschutzgebiet auszuweisen, und hatte sowohl Verordnungen als auch Karten fertiggestellt. Nach erheblichem Widerstand aus Wassersportlerkreisen wurden die Pläne verbindlicher Regelwerke fallengelassen. Stattdessen brachte das Umweltministerium eine freiwillige Vereinbarung mit Wassersport- und Anglervereinen auf den Weg, die 2005 unterzeichnet wurde – mit unverbindlichen Nutzungsregeln und der Ausweisung von Wassersport-Flächen.

Der BUND will mit seiner Beschwerde über die Wismarbucht ein neues Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland erreichen und bereits laufende Vertragsverletzungsverfahren unterstützen. Die Landesregierung MV riskiere durch die Vernachlässigung eines verbindlichen Naturschutzes auch Strafzahlungen in Millionenhöhe. Denn Schutzgebiete sind von der Europäischen Union finanziell gefördert worden.

Das zuständige Umweltministerium will aufgrund der umfangreichen Vorwürfe durch den BUND keine schnelle Stellungnahme abgeben, sondern das erst in zwei bis drei Tagen tun.

Von Kerstin Schröder