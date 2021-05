Beste Spürnase von Grevesmühlen: Fährtenprüfung beim Hundesportverein

Grevesmühlen

Der Hundesportverein Grevesmühlen gehört mit seinen 40 Mitgliedern zu den aktivsten Hundesportvereinen in der Region. Vor wenigen Tagen haben dort sechs Hundeführer mit ihren Tieren die Frühjahrsprüfungen absolviert, darunter sechs Fährtenhundeprüfungen. Diese Aufgabe gehört zu den anspruchsvollsten Bereichen der Arbeit mit den Hunden.

Wie der Verein mitteilte, werde dabei eine rund einen Kilometer lange Fährte ausgelegt. Ein Fremder, auf keinen Fall der Hundeführer selbst, geht über eine Wiese oder einen Acker, und zwar nicht einfach geradeaus, er wechselt mehrfach die Richtung.

Spannender Sport

Zusätzlich werden entlang der Fährte, die mindestens drei Stunden vor der Prüfung gelegt wird, Gegenstände platziert, die der Hund anzeigen muss. Eine halbe Stunde vor dem Absuchen der Fährte überquert eine weitere Person die gelegte Spur, der Hund darf sich später dadurch nicht von der Hauptfährte ablenken lassen, er darf sie nicht einmal anzeigen. Was für Außenstehende nach einem Spaziergang von Mensch und Tier über einen Acker aussehe, sei in Wirklichkeit spannender Sport, so Cornelia Berretz, die Vorsitzende des Vereins.

Landesmeisterschaft der Fährtenhunde im September in Grevesmühlen

Bei der Frühjahrsprüfung des Grevesmühlener Vereins traten insgesamt sechs Hundeführer mit acht Hunden zur Fährtenprüfung an. Den Acker hatte der Landwirtschaftsbetrieb Grevesmühlen zur Verfügung gestellt. Tagesbeste bei der Prüfung war Christina Nagel mit ihren Hund Danger, der 93 Punkte von 100 möglichen erreichte. Marlies Posingies mit ihrem Airedale-Terrier Aramis kam auf 87 Punkte, ebenso wie Kirsten Kuphaldt mit Madock. Alle drei Hundeführerinnen qualifizierten sich somit für die Landesmeisterschaft der Fährtenhunde im September. Die richtet übrigens der Grevesmühlener Verein in diesem Jahr aus.

Gleichzeitig fand eine Begleithundeprüfung statt, bei der die Tiere sowohl Gehorsam zeigen als auch zahlreiche Befehle befolgen müssen. Benny Andersson mit Akela und Andreas Wargenau mit Esthor bestanden diese Prüfung mit Bravour.

Von Michael Prochnow