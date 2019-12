Schlagsdorf

Aus Deutschland, Dänemark, Großbritannien, Spanien und vielen anderen Ländern kommen Erwachsene und Schüler nach Schlagsdorf, um das Grenzhus zu besuchen. Es ist in Mecklenburg-Vorpommern das größte Museum zur Erinnerung an die Grenze und das nördlichste Informationszentrum im Biosphärenband Elbe-Schaalsee. Der Historiker Andreas Wagner (55) leitet es seit 2013. Er berichtet: „Wir hatten in diesem Jahr besonders viele internationale Besucher.“ Sie sind eine Ursache dafür, dass die Mitarbeiter des Grenzhus 2019 fast so viele Gäste empfangen haben wie im bisherigen Rekordjahr 2014. Mehr als 12 000 waren es bereits.

Immer mehr Besucher aus dem Ausland

Das begrüßt Erik Gurgsdies-Meister, Vorsitzender des Trägervereins „Politische Memoriale Mecklenburg-Vorpommern“. Er erklärt: „Als Museum möchten wir natürlich möglichst viele Besucher und wir brauchen möglichst viele Besucher, um uns zu finanzieren.“ Immer wieder kämen neue Gäste. Erik Gurgsdies-Meister erläuterte am Dienstagabend in einer Feierstunde zum 20-jährigen Bestehen des Museums: „Je länger der Betrieb des Grenzhus läuft, desto mehr kommen auch ausländische Besucher.“

Auf dem Außengelände steht seit 2001 ein Grenzturm der DDR hinter Zäunen und Stacheldraht. Quelle: Jürgen Lenz

Der Vereinsvorsitzende nannte ein Ziel des Grenzhus: Schüler meinungs- und demokratiefähig machen. Gurgsdies-Meister sagte vor zahlreiche Gästen aus der Region: „Wir haben hier einen guten pädagogischen Lernort.“

Multimediale Dauerausstellung lockt

Das Grenzhus lockt nicht nur mit einer attraktiven, multimedialen Dauerstellung, sondern ebenso mit zahlreichen Veranstaltungen. In diesem Jahr organisierte es bereits 230 Führungen und Studientage, aber auch geführte Fahrradtouren, Filmvorstellungen, Gespräche mit Zeitzeugen, Sonderausstellungen und vieles mehr. Andreas Wagner sagt: „Wir sind sehr gut ausgebucht. Das können wir nur leisten, weil wir ehrenamtliche Unterstützer haben.“

Infos für Besucher Geöffnet ist das Grenzhus in Schlagsdorf im Neubauernweg 1 täglich von 10 bis 16.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt vier Euro. Schüler, Studenten und Menschen mit Behindertenausweis zahlen drei Euro. Bis Ende Dezember präsentiert das Grenzhus Werke des Künstlers Uwe Michelsen in der Sonderausstellung „Momentaufnahmen – ein Land verschwindet.“ Auch wer zur Geschichte der innerdeutschen Grenze Wanderausstellungen für seine Einrichtung sucht, kann im Grenzhus Unterstützung finden. Es verleiht Sonderausstellungen wie „Es war einmal eine Grenze – Vom Entstehen und Vergehen der deutsch-deutschen Grenze vom Priwall bis zur Elbe“ und „Faces Of Cold War“ zur Geschichte des Kalten Krieges mit Fotos und Geschichten aus Dänemark, Estland, Norwegen, Polen und Deutschland. Das Haus ist barrierefrei. Kontakt: www.grenzhus.de, Telefon 038875 / 20326,

2400 Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben sich in diesem Jahr in Schlagsdorf über die innerdeutsche Grenze und deren Folgen für die Menschen informiert. Andreas Wagner freut sich über gute Beziehungen zu Schulen in beiden Bundesländern. Er bedauert aber: „Der Anteil der Schüler hat sich in diesem Jahr nicht erhöht.“ Die Mitarbeiter des Grenzhus geben da nicht auf. Erik Gurgsdies-Meister erklärt: „Es ist ein Bohren an dicken Brettern.“

Ein Aufzug und eine Feuertreppe sorgen seit August 2018 für Sicherheit und einen barrierefreien Zugang. Quelle: Jürgen Lenz

Politiker loben Arbeit des Museums

Politische Vertreter aus Schlagsdorf und dem schleswig-holsteinischen Ziethen loben die Arbeit des Grenzhus. Der Ziethener Bürgermeister Karl-Horst Salzsäuler sagt: „Ich wünsche mir, dass das alles so weitergeht.“

"Je länger der Betrieb des Grenzhus läuft, desto mehr kommen auch ausländische Besucher", sagt Erik Gurgsdies-Meister, Vorsitzender des Trägervereins "Politische Memoriale". Quelle: Jürgen Lenz

Andreas Wagner blickt auf zwei Jahrzehnte Grenzhus zurück. Er betont: „Wir sind uns des großen Erfahrungsschatzes dieser Jahre bewusst, wollen ihn würdigen und unsere länderübergreifende Arbeit weiter ausbauen.“ In der Entwicklung des Informationszentrums stecke das Engagement vieler Mitarbeiter, unterschiedlicher Träger, Kooperationspartner, Geldgeber und Sponsoren. Das Grenzhus hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Es eröffnete auf Initiative der Gemeinde Schlagsdorf, des Amtes Rehna und des Biosphärenreservates Schaalsee am zehnten Jahrestag des Mauerfalls in einem ehemaligen Domänenpächterhaus. Seit 2001 gehört ein Außengelände mit Grenzsperranlagen dazu. Bereits ab dem Herbst 2000 zeigte es die Ausstellung „Natur und Grenzen“. Im Juli 2001 übernahm der Verein „Alte Schule“ die Trägerschaft. Er wechselte drei Jahre später zum Verein „Grenzhus“. Am 9. November 2012 eröffnete ein 3,5 Kilometer langer Wanderweg „Grenzwege Schlagsdorf – Lesezeichen in der Natur zur deutschen Teilung“. Er bietet Einblicke in den Wandel der Landschaft an der ehemaligen Grenze. 14 Stationen informieren über historische Ereignisse, den Aufbau der Grenzsperranlagen und die Landschaft um den Mechower See.

Seit 2013 betreibt der Verein „Politische Memoriale Mecklenburg-Vorpommern“ das Grenzhus. Er gründete sich 1996 als „Projektgruppe Gedenkstättenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern“. Am 3. August 2018 eröffnete er im umgebauten Grenzhus die neue Dauerausstellung „Eingrenzen und Ausgrenzen – Die Geschichte der innerdeutschen Grenze zwischen Ostsee und Elbe“. Sie erzählt mit Informationen, Fotos, Videos und dramatischen Geschichten, wie sich die innerdeutsche Grenze entwickelte und welche Folgen sie für Menschen hatte.

