Schönberg

Die Generalprobe war im Stephansdom in Wien, die Uraufführung geht in der Sankt-Laurentius-Kirche in Schönberg über die Bühne: Die SOS-Kinderkonzerte des Musiksommers bieten in dieser Woche eine internationale Koproduktion – und einen Besucherrekord. „Wir haben in diesem Jahr einen besonders großen Zuspruch“, sagt Konzertmanager Karsten Lessing. Kitas und Schulen aus der ganzen Region haben für die acht Gastspiele der Musikerinnen Melanie Hirsch und Marlene Landerer 1015 Mädchen und Jungen angemeldet – so viele wie nie zuvor.

Die Sängerin und Regisseurin Melanie Hirsch (43) unterhält Kinder mit der musikalischen Kirchenmaus Aeoline. Quelle: Jürgen Lenz

Etwas Besonderes ist aber auch der gemeinsame Auftritt von Melanie Hirsch (43), die als Sopranistin und Regisseurin bekannt ist, und Marlene Landerer (36), die nicht nur als Gesangslehrerin an der Musikschule der Stadt Wien arbeitet, sondern auch Familienworkshops leitet und regelmäßig als Referentin für Kinder- und Jugendstimmbildung verpflichtet wird. Den beiden Frauen gelingt es hervorragend, die jungen Zuhörer in Schönberg zu Akteuren zu machen, sie einzubeziehen, sie zum Klatschen, Pfeifen und Singen zu bringen. Die Auftritte mit dem Titel „ Pfeifendeckel und Orgelbock – Fräulein Aeoline auf der Suche nach dem Susumi“ dauern fast eine Stunde – viel Zeit, um Freude an der Musik zu entwickeln, aber auch viel Zeit angesichts der üblichen Aufmerksamkeitsspanne von Kindern. Doch Marlene Landerer und Melanie Hirsch gelingt das Kunststück, das Publikum so anzusprechen, dass es die musikalische Entdeckungsreise vom Start bis zum Ziel mitmacht, ohne irgendwann auszusteigen.

Ein Grund dafür ist neben der musikalischen und pädagogischen Ausbildung der beiden Frauen die Leidenschaft für das, was sie tun und erreichen können. „Es ist wunderbar, es ist toll, wenn man so viele Kinder erreicht“, sagte Melanie Hirsch am Dienstag vor dem ersten Kinderkonzert in Schönberg. Sie war sehr gespannt, wie das junge Publikum in Schönberg reagieren wird. Marlene Landerer erklärte: „Es ist jedes Mal etwas anders.“ Dann sagte die gebürtige Bregenzerin, die am Vorarlberger Landeskonservatorium Instrumental- und Gesangspädagogik studiert hat: „Kinder sind unheimlich ehrlich.“ Sie würden sofort zeigen, ob sie begeistert sind oder eher gelangweilt.

Die Geschichte, die die beiden Musikerinnen den Kindern in Schönberg nahebringen, handelt von einer Katze namens „Tante Andante“, die so gerne pfeifen möchte. Zum Glück trifft sie „Fräulein Aeoline“, eine musikalische Kirchenmaus, dargestellt von Marlene Landerer. Die Maus möchte ein Instrument spielen, ist aber für alle zu klein.

Melanie Hirsch geht in der Kirche in Schönberg aufs junge Publikum zu. Quelle: Jürgen Lenz

Auf der musikalischen Reise in Richtung Happy End zeigen Melanie Hirsch und Marlene Landerer den Kindern, wie sie mit Hilfe von Flaschen und Flüssigkeiten Töne entstehen lassen können. Dann verteilen die beiden Frauen Blockflöten und Trillerpfeifen im Publikum. Schließlich wünscht sich Tante Andante „eine Pfeifenmaschine, die ganz viele Pfeifen spielen kann.“ Eine solche Maschine steht wenige Meter von den Kindern entfernt: die im vorigen Jahr in der Schönberger Kirche aufgebaute Chororgel.

Von ihr ging das Konzept für die diesjährigen Kinderkonzerte in Schönberg aus. Karsten Lessing erklärt: „Es ist ein Programm, das für unsere Kirche gedacht ist.“

Zum zwölften Mal lädt der Schönberger Musiksommer zum Kinderkonzert ein. Zum elften Mal macht er es zusammen mit der Organisation „SOS-Kinderdörfer weltweit.“

Melanie Hirsch war bereits 2015 Akteurin eines Kinderkonzerts in Schönberg. Damals trat sie mit der Pianistin Alexandra Ismer auf. Sie gestaltet in Schönberg aber auch immer wieder Konzerte für Erwachsene. Karsten Lessing bestätigt: „Sie war schon mehrfach zu Gast bei uns.“

Was ist das wesentliche Ziel der Kinderkonzerte in Schönberg? „Unser junges Publikum an die Konzerte heranführen.“ Das gelingt Marlene Landerer und Melanie Hirsch in dieser Woche besonders gut.

Jürgen Lenz