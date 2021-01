Grevesmühlen

Die Übersetzung für einen Begriff in anderer Sprache – egal ob vom Deutschen ins Ausländische oder umgekehrt – lässt sich im Zeitalter der modernen Technik schnell und unkompliziert googeln. Einen solchen Übersetzer würde sich Sylvia Rau auch für die vielen Formulare wünschen, die sie regelmäßig als Betreuerin für ihre behinderte Tochter Carolin ausfüllen muss. Beamtendeutsch. Juristischer Fachjargon. Manchmal bekommt sie die Krise, umschreibt es die Rentnerin.

Gesund geboren wurde Carolin vor 36 Jahren, erzählt ihre Mutter Sylvia Rau. „Nach acht Monaten hatte sie erste Epilepsieanfälle, die immer schlimmer wurden“, erinnert sie sich. Gehirnbluten, Sturzanfälle – und es war klar, dass das Leben der Familie nach zwei gesunden Söhnen mit Carolin komplett auf den Kopf gestellt wird. Heute sitzt sie im Rollstuhl, kann kaum laufen und nicht sprechen. „Wir verständigen uns über die Augen“, sagt Sylvia Rau. „Sie weiß sich auszudrücken. Und wenn ich mal nicht verstehe, was sie meint, dann stampft sie wütend auf den Boden“, erklärt sie lächelnd.

Beider Tag beginnt morgens um halb fünf. Carolin wird über eine Magensonde ernährt. Das Legen und die künstliche Nahrungszufuhr nehmen Zeit in Anspruch. Gegen sieben Uhr holt der Fahrdienst der Diakonie die junge Frau ab, um sie zur Werkstatt zu bringen. Dort ist Carolin gern und bis 15 Uhr unter ihresgleichen in guten Händen.

„Es hilft einem niemand“

Sylvia Rau pflegt ihr Tochter nicht nur, sie ist auch Entscheidungsträger für alles in Sachen Gesundheit und Finanzen. Doch mit vielem fühlt sie sich alleingelassen. Das kennt auch Heidrun Lange. Sie hat einen 38-jährigen Sohn, Thomas. Durch Sauerstoffmangel während der Entbindung ist er von Geburt an geistig behindert. Heidrun Lange ist ebenso wie Sylvia Rau eine gesetzlich, vom Amtsgericht bestellte Betreuerin für ihr Kind. Vieles, was für Betreute möglich ist, erfuhr sie durch Mundpropaganda. „Wenn man sich nicht selbst darum kümmert, hilft einem niemand“, berichtet sie von ihren Erfahrungen. „Ich habe zum Beispiel erst kürzlich über Umwege erfahren, dass es eine Betreuungsbehörde beim Landkreis gibt, die einem unterstützend zur Seite steht.“

Viele Betroffene wüssten nicht, dass das Kindergeld, das bei Kindern mit Behinderung bis zu deren Rente gezahlt wird, nicht auf das Konto des Betreuten überwiesen werden sollte, weil es ansonsten der Grundsicherung angerechnet wird. Ebenso angerechnet wird das Sparbuch, das Oma in guter Absicht für ihren behinderten Enkel eröffnet hat. Und: Eltern, die ihre behinderten Kinder betreuen, bekommen jährlich eine Aufwandspauschale von etwa 400 Euro. „Das sagt einem aber niemand“, erklärt Heidrun Lange. Auf offene Ohren stößt sie beim Behindertenbeirat des Landkreises, wenn es Fragen gibt. Aber insgesamt wünscht sie sich mehr Aufklärung.

Familienangehörige oft überfordert

Ähnliche Beispiele kennt auch Stefan Baetke. Der Grevesmühlener ist seit 2011 Berufsbetreuer beim Verein „Der Weg“. Nicht selten übernimmt er Betreuungen von Menschen, deren Familienangehörige überfordert waren. „Die meisten machen es mit Liebe und Hingabe, keine Frage. Aber das Betreuungsrecht und die damit verbundenen Möglichkeiten, finanzielle Unterstützung zu bekommen, sind sehr komplex und für viele Familienangehörige undurchschaubar“, meint er und erzählt von einer älteren Frau, die ihren Sohn betreute. „Sein Augenlicht verschlechterte sich zusehends. Beide waren regelmäßig beim Augenarzt“, erinnert er sich. Er war hochgradig sehbehindert. Niemand sagte ihr, dass sie für ihren Sohn das sogenannte „Kleine Blindengeld“ beantragen kann.

Das Pflegerecht sei gesetzlich gut installiert, meint Stefan Baetke. Angehörige, die ihre Lieben pflegen, müssen sich einmal im Jahr von einem Pflegedienst beraten lassen. „Solch einen Ansatz wünsche ich mir auch im Betreuungsrecht“, sagt Stefan Baetke. Weiterbildungen sind für ehrenamtliche Betreuer keine Pflicht. Der Verein „Der Weg“ organisiert für sie zwar einmal im Jahr eine Veranstaltung, aber die seien eher wenig besucht, bedauert er.

Antrag für Betreuung beim Amtsgericht

Grundsätzlich darf jeder für Familienangehörige die Betreuung übernehmen. Ein entsprechender Antrag muss beim Amtsgericht gestellt werden, das dann spätestens nach sieben Jahren das Betreuungsverfahren überprüft. Familienangehörige gehören zu den ehrenamtlichen Betreuern. Als ein solcher kann man sich auch außerhalb der Familie engagieren. Neben den Ehrenamtlichen gibt es Berufs- und Vereinsbetreuer. Deutschlandweit gibt es 830 Vereine, die sich dem Betreuungsrecht widmen. Auf MV gesehen sind es zehn, mit Blick auf Nordwestmecklenburg drei: „Der Weg“ in Grevesmühlen, Caritas und der Verein „Miteinander“ mit einer Außenstelle in Warin.

In Nordwestmecklenburg waren im Jahr 2019 insgesamt 3076 Menschen in Betreuung, mit Stand vom 31. Dezember vergangenen Jahres 2786 Frauen und Männer. „Die Statistik zeigt, dass viele Familienangehörige aufgrund der Fülle an Aufgaben die Betreuung in professionelle Hände geben“, weiß Stefan Baetke. Laut einer Studie fielen im Jahr 2000 etwa 60 Prozent aller Betreuer im Landkreis auf Familienangehörige. 2015 waren es nur noch 49 Prozent, 2019 etwa 30 Prozent.

Aufwand ist hoch

Einmal im Jahr dem Amtsgericht gegenüber abrechnen, Kontostand nachweisen, Auflistung der besuchten Ärzte, und, und, und – Heidrun Lange kennt den Aufwand. Ihr Sohn ist relativ selbstständig, hat eine eigene Wohnung, arbeitet bei der Diakonie in der Küche. Selbst Arztbesuche erledigt er allein. Nur zum Psychologen muss Heidrun Lange ihren Thomas begleiten. „Ich habe die Kontrolle über sein Konto und bekomme auch alle Post zum Lesen“, zählt sie auf. Geklärt werden müssen noch die Erbverträge. Wenn ihr etwas passiert, ist Thomas der einzige Hinterbliebene. Wieder ein Wust von Beamtendeutsch, durch den sie sich dann kämpfen muss.

Der Ausweis vom Amtsgericht für die nächsten sieben Jahre ist noch frisch. „Danach werde ich die Betreuung wahrscheinlich einem Betreuer übergeben“, blickt sie voraus. Dafür muss ihr Sohn ein Entlastungsschreiben aufsetzen – auch ein Fakt, den sie durch Zufall erfahren hat.

Stefan Baetke überreicht dem Bundestagsabgeordneten Frank Junge (SPD) seine Bachelor-Arbeit. Quelle: Jana Franke

Dass das Betreuungsrecht grundlegend verändert wird, befürwortet Stefan Baetke. Die letzte Modernisierung liegt Jahre zurück. Die Betreuung wurde 1896 gesetzlich als Vormundschaftsgesetz festgehalten. Das Betreuungsrecht ist heute im Bürgerlichen Gesetzbuch enthalten. Ziel ist es, es dort herausnehmen und in einem neuen Gesetz – dem Betreuungsorganisationsgesetz – zu verankern. Noch in dieser Legislaturperiode soll der Vorschlag in den Bundestag gehen. Stefan Baetke könnte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Pflicht zur Weiterbildung

Im Fernstudium hat er sich dem Betreuungsrecht angenommen und eine 44-seitige wissenschaftliche Arbeit zur Qualität der rechtlichen Betreuung geschrieben, die er im Oktober vergangenen Jahres mit Erfolg verteidigte. „Dort sind viele Ansätze enthalten, was verändert werden könnte, unter anderem die Pflicht zur Weiterbildung der ehrenamtlichen Betreuer“, erklärt er. Und eben diese wissenschaftliche Arbeit nimmt der Bundestagsabgeordnete Frank Junge nun mit nach Berlin, um sie dort den Fachreferenten zu übergeben.

Ein wichtiger Schritt, damit Betreuer wie Heidrun Lange und Sylvia Rau sich nicht mehr allein fühlen. „Wir wünschen uns mindestens einmal im Jahr eine Infoveranstaltung, in der unsere Fragen kompetent beantwortet werden“, sagt Heidrun Lange.

Von Jana Franke