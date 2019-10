Grevesmühlener Betreuungsverein feiert Geburtstag

Grevesmühlen

438. Zehn. Eins. Vier. Das sind laut Anne Baetke die vier Zahlen, die das Ereignis des Grevesmühlener Betreuungsvereins „Der Weg“ am besten beschreiben. 438 Betreuungen zählt der Verein, der in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen feiert. In Obhut haben die Geschäftsführerin und ihre Kollegen Andrea Koitzsch und Stefan Baetke – beide wie Anne Baetke rechtliche Betreuer – sowie Betreuungsassistentin Regine Wittkopf 151 Frauen und 287 Männer. Einer von ihnen ist Ulf Fleischmann. „Wenn es den Betreuungsverein nicht geben würde, dann wäre ich unter die Räder gekommen“, resümiert er. Er hatte einen Schlaganfall, ist körperlich und sprachlich gehandicapt. Viele Entscheidungen trifft der 45-Jährige nicht alleine. Er hat einen gerichtlich bestellten Betreuer vom Verein „Der Weg“ an seiner Seite.

Gibt’s nicht, geht nicht – unter diesem Motto hatte sich der Verein am 7. Februar 2009 gegründet. „Ich hatte ein Gespräch mit Stefan Baetke, der sich seinerzeit kommunalpolitisch schon stark engagierte“, erinnert sich die Vereinsvorsitzende Babette Erb. Vereine, die sich um Menschen kümmern, die alleine im Alltag nicht zurecht kommen, gab es zuvor nur in Wismar und Schwerin. Das konnte so nicht bleiben. „Dann haben wir auch hier einen gegründet“, sagt Babette Erb. „Wir erkannten den Bedarf, der auch noch langfristig zu sehen ist.“

Finanzielle Unterstützung gab es für die Arbeit nicht, der Verein finanziert sich aus den Betreuungen und vor allem aus Spenden. Mit Engagement und Professionalität hätten es die Mitarbeiter geschafft, dass es den Verein noch heute gibt, freut sich Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss, die zur Festveranstaltung anlässlich des runden Geburtstages ins Grevesmühlener Vereinshaus gekommen war – wie viele andere Gäste aus Politik, aus der Pflege und der Justiz.

Über eine tolle Zusammenarbeit freut sich zum Beispiel Pflegedienstleiter Rudi Volk aus Schönberg – nicht nur mit dem Verein selbst, sondern auch mit dem Landkreis. „Wir lösen gemeinsam Probleme“, resümierte er. Egal ob es die gespendeten Gardinen sind, die bei jemandem, der sich keine neuen leisten kann, angebracht werden, oder ob es das Öffnen der Tür ist, wenn jemand hilflos in der Wohnung liegt.

Und was bedeuten die eingangs erwähnten Zahlen Eins und Vier? „Aus einem Grevesmühlener sind vier geworden“, umschreibt Anne Baetke. Als sie nach Grevesmühlen kam, lernte sie Stefan Baetke kennen. Sie gründeten eine Familie, aus der zwei Kinder hervorgegangen sind. „Das hätte es ohne den Verein auch nicht gegeben“, sagt sie.

Von Jana Franke