In Zusammenarbeit mit dem Lebensmittelkonzern Arla entsteht im Klärwerk Grevesmühlen eine neue Anlage, die die Abwässer, die aus der Molkerei in Upahl kommen, vorbehandelt. Bislang passiert das auf dem ehemaligen Hansano-Gelände. Zum Jahresende soll die Anlage fertig sein und in Betrieb genommen werden.