Betroffene aus Wismar kämpfen gemeinsam gegen die Angst

Wismar

In der Ostsee-Zeitung las Regina Müller (70) im Jahr 1999, dass in ihrer Hansestadt eine Selbsthilfegruppe zum Thema „Angst“ aufgebaut werden sollte. Die Wismarerin litt zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahrzehnten unter Angstzuständen. Sie hatte bereits Hilfe bei Psychologen gesucht, Therapien absolviert, Einzelgespräche, doch so richtig besser wurde es einfach nicht.

Es war ihr Mann, der riet, doch einfach mal in so eine Selbsthilfegruppe zu gehen. „Meine Familie“, erzählt Regina Müller „hat mich immer unterstützt.“ Das ist keine Selbstverständlichkeit. Viele Menschen, die derselben Generation wie Regina Müller angehören, trauen sich nicht einmal, vor Familien oder Freunden über ihre Angststörung zu reden. Viel zu oft bekommen sie dann zu hören: „Ach, nun stell dich mal nicht so an.“

Wenn die Angst alles dominiert

Doch die Angst hatte im Leben von Regina Müller längst komplett die Regie übernommen. In einer Veröffentlichung, welche die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) im Landkreis zum Thema „Psyche“ herausgegeben hat, schildert Regina Müller ihre Erfahrungen mit der Angst: „Seit über 20 Jahren leide ich unter Angststörungen. Habe Angst, dass ich umfalle und sterbe. An manchen Tagen hatte ich drei bis vier Angstattacken. Dabei wurde mir schwindelig, schlecht, und ich bekam weiche Knie. Hoher Blutdruck erhöhte meine Angst vor dem Sterben. Beim Einkaufen oder Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel war immer die Angst mit dabei. Nur mit Widerwillen bin ich zu Freunden gefahren, hatte zu nichts mehr Lust, saß nur herum und habe in mich reingehört. So bekam ich Angst vor der Angst. Infolgedessen verlor ich meine Arbeit.“

Es kostet psychisch kranke Menschen Überwindung, sich in einer Selbsthilfegruppe zu öffnen. Eine solche Gruppe ersetzt nicht die Therapie, aber unterstützt den Heilungsprozess. Quelle: Pexels

Ärzte und Psychologen schicken Patienten

Regina Müller überwand ihre Unsicherheit und fuhr zum Gründungstreffen der Selbsthilfegruppe, die sich noch heute, nach über 20 Jahren, an jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat, immer um 15.30 Uhr im Seminarraum der Sonnen-Apotheke in der Lübschen Straße 146-148 in Wismar trifft.

Zurzeit umfasst die Gruppe zehn bis zwölf Mitglieder, die regelmäßig kommen. Die meisten sind Frauen, ein Mann ist darunter. Das jüngste Mitglied der Gruppe ist noch unter 30, die älteste Gruppenteilnehmerin ist 80 Jahre alt. Fünf der Gruppenmitglieder sind schon seit Gründungszeiten dabei und immer wieder kommen neue Personen hinzu.

Regina Müller, die die Gruppe seit 1999 leitet, stellt fest, dass es heute leichter ist, Hilfe im Umgang mit der Angst zu finden. „Inzwischen ist das Thema bekannt und auch unsere Gruppe. Viele Ärzte und Psychologen schicken ihre Patienten zu uns.“

Von Annett Meinke