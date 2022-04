Grevesmühlen

Eine Gruppe von Bettlern ist in den vergangenen Tagen in der Grevesmühlener Innenstadt unterwegs gewesen. Wie mehrere Einzelhändler berichteten, seien die Personen, es hat sich offenbar um einen Mann und mehrere Frauen gehandelt, sehr offensiv auf die Kunden zugegangen und hätten um Geld gebeten. Unter anderem sollen sie dabei eine Übersetzung auf dem Mobiltelefon gezeigt haben, in der sie sich als Flüchtlinge aus der Ukraine ausgaben.

Bei den Lesern sorgt die Meldung für Kopfschütteln und teilweise harsche Kritik: Sabine Radusch-Zwilling schreibt: „Ach hatte ich gestern auch und dann stieg er in einen alten Mercedes ein und weg war er. Er sprach englisch – sehr gut sogar – und auf dem Handy stand auf deutsch, dass er aus der Ukraine mit seiner Mama auf der Flucht sei.“ Auf ihre Frage, wo er untergebracht sei, hätte er nicht geantwortet.

Auch andere Menschen haben solche Situationen in Grevesmühlen erlebt. OZ-Leserin Kathleen Bieber schreibt: „Sehr aufdringliche Menschen auch heute Nachmittag vorm Rossmann.“ So ging es auch Katja Brennecke: „Ich hatte es auch. Genau dieselbe Masche“, schreibt sie. Karins Boltenhagen Ferienoase teilt uns mit: „Wenn einer bettelt, bekommt er nichts.“ Sie ist sich sicher: „Die Menschen aus der Ukraine betteln nicht, sind eher bescheiden, habe ich schon erlebt“, schreibt sie.

Auch Ninchen Odenthal wurde auf englisch angesprochen und ein Handy vors Gesicht gehalten: „da wir nicht darauf reagiert haben und weiter gegangen sind, kam nur noch ein Entschuldigung auf deutsch und sie haben sich dann weiter auf deutsch untereinander unterhalten“, teilt sie mit. Doch sie habe auch anderes erlebt: „Aber es gibt auch die andere Seite, da fragen sie übers Handy nach dem Weg und sind sehr freundlich“, schreibt sie.

Von Michael Prochnow