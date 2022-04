Grevesmühlen

Es klingt unglaublich, doch etliche Einzelhändler in Grevesmühlen bestätigen die Vorgehensweise bei einer Betrugsmasche durch eine mutmaßliche Bettlerbande. In knapp einem Dutzend von Geschäften sollen am 13. April nachmittags drei südosteuropäisch aussehende Personen ihr Glück versucht haben. Immer mit der ähnlichen Masche. Ein junger Mann wollte mit einem möglicherweise vorgefertigten Text auf einem Handy mit Verkäufern, Kunden oder Passanten ins Gespräch gekommen.

„Die Botschaft war eindeutig. Er und die beiden Frauen haben Hunger. Sie wollten Geld“, sagt eine der Einzelhändlerinnen in Grevesmühlen gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Ihren Namen wollte sie in diesem Zusammenhang nicht öffentlich nennen. Sie hat Angst. Bei solcher Art von Banden wisse man ja nie, ob die einen nochmals besuchen.

Bettler, die sich als ukrainische Flüchtlinge ausgaben, versuchten in Grevesmühlens Einkaufsstraße Geld zu erschleichen. Quelle: Mario Kuska

Geld bei älterer Dame erschlichen

Ein Gefühl von Unbehagen hatte auch Frisörin Janina Schilling. In der Wismarschen Straße hatte das Trio nicht wie üblich am Tresen des Salons gewartet, sondern war direkt zu den Frisörinnen und Kunden an die Behandlungsplätze gegangen. „Wirklich unangenehm und ohne Distanzgefühl gerade zu Corona-Zeiten. Die gingen hier vorher immer die Straße auf und ab. Hier fragten sie, was Wimpern und Augenbrauen färben kostet. Und dann waren sie auch wieder verschwunden“, so die 21-Jährige.

Besucht hat das Trio auch einen Schmuckladen. Dort hat eine der Verdächtigen laut Angaben der Angestellten ein Kind gestillt. Weitere Aussagen von Grevesmühlener Einzelhändlerinnen waren, dass sich die drei vermeintlichen Bettler, Geld bei einer älteren Dame erschlichen hätten – wenn auch nur fünf Euro. Ein Spezialitätenrestaurant soll zweimal Pizza auf Kosten des Hauses spendiert haben. Von großen Raubzügen kann also bisher keine Rede sein.

Polizei mahnt zur Vorsicht vor Betrügern

Und trotzdem warnt die Polizei. „Bei uns sind zwar in diesem Fall noch keine Anzeigen eingegangen und auch keine Hinweise durch Geschäftsleute in Grevesmühlen, aber es ist durchaus möglich, dass es sich hier um Betrugsversuche handelt. Wir mahnen immer zur Vorsicht, wenn jemand direkt nach Geld fragt“, sagt Annette Schomann von der Polizeiinspektion Wismar. In jüngster Vergangenheit seien im Landkreis Nordwestmecklenburg keine Fälle von solchen Betrugsmaschen bekannt.

Notsituation der Flüchtlinge schamlos ausgenutzt

Besonders perfide: Der Mann und die Frauen, von denen möglicherweise eine ein Kleinkind hat, gaben sich als ukrainische Flüchtlinge aus. „Es scheint, als würden sie die schwierige Situation der Menschen aus dem Kriegsgebiet ausnutzen wollen, um sich Leistungen zu erschleichen“, sagt eine Verkäuferin eines Eisladens. „Ich kann das gar nicht glauben, dass der Ruf der Flüchtlinge, die wir aufgenommen haben, so beschmutzt wird. Wir haben hier so eine gute und ruhige Gruppe. Alles integre Menschen, die von uns mit allen Mahlzeiten voll versorgt werden“, sagt Maike Frey vom hiesigen DRK, das sich um die Zugereisten kümmert.

Täter mit gepflegtem Äußeren und chic gekleidet

Ob die bisher unbekannten Tatverdächtigen noch zu weiteren Leistungserschleichungen und Bargeld gekommen sind, bleibt derzeit unklar. Klar jedoch ist, dass ihr Besuch in der Grevesmühlener City für Aufsehen gesorgt hat. Nach übereinstimmenden Aussagen hieß es, dass alle sehr chic gekleidet gewesen sein sollen und ein gepflegtes Äußeres gehabt haben. Wer Hinweise zu den Personen oder Straftaten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Grevesmühlen unter 038 81 / 7200.

Von Mario Kuska