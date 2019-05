Wismar

Erst zwei Tage Alkoholkonsum in Polen, dann betrunken auf der Autobahn 20 Richtung Lübeck. So lässt sich der Wochenstart eines 53-Jährigen zusammenfassen, den die Polizei am Montagabend nahe Wismar aus dem Verkehr zog. Die Polizei hatte mehrere Hinweise bekommen, dass sich ein BMW in auffällig unsicherer Art und Weise auf der A 20 aus Richtung Rostock in Richtung Lübeck bewegen würde. Kurze Zeit später wurde eine Streifenwagenbesatzung auf den besagten Pkw, der die Spur augenscheinlich nur mit Mühe halten konnte, aufmerksam. Die Beamten sorgten dafür, dass der BMW auf den nahe gelegenen Parkplatz Mölenbarg Nord abbog, und kontrollierten den Mann. Dort stellten sie bei dem 53-jährigen Fahrer einen Atemalkohol in Höhe von 2,06 Promille fest. Eigenen Angaben zufolge habe sich der Mann nach zweitägigem Alkoholkonsum in Polen auf dem Heimweg befunden. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Gegen ihn wird nun ermittelt.

OZ