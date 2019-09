Biathlon in Oberhof steht wieder an

Oberhof

Die Kombination sorgt regelmäßig für Verwirrung, Oberhof und Biathlon gehören durchaus zusammen, nur denken die meisten dabei an den berühmten Wintersportort in Thüringen und die kalte Jahreszeit. Pustekuchen! Biathlon geht auch im Spätsommer im Klützer Winkel, am 14. und 15. September macht die deutschlandweite Cross-Skating-Biathontour Station in Oberhof zwischen Klütz und Wohlenberg an der Ostseeküste. Gestartet wird sowohl am Sonnabend, 14. September, als auch am Sonntag, 15. September, jeweils um 10 Uhr in Oberhof. Die Athleten treten aus Skates an, geschossen wird mit Lasertechnik. Der Wettkampf hat alles, was der Wintersport auch zu bieten hat – außer Schnee. Besucher sind jederzeit willkommen.

Von Michael Prochnow