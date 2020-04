Strenge Regeln für alle Nutzer der Stadtbibliothek Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) in der Corona-Krise: Die Türen öffnen nun wieder wie gewohnt. Verbunden ist der Eintritt mit Bedingungen.

Wer in Corona-Zeiten Bücher in der Grevesmühlener Stadtbibliothek ausleihen möchte, der muss sich an Regeln halten. Quelle: Archiv