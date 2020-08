Schönberg

In Schönberg ist sie auch unter dem Namen „Die Big Band vom Schönberger Kirchplatz“ bekannt: die Cross Jazz Company. 2010 als „Musikverein Grevesmühlen“ gegründet, probt sie mittlerweile im ehemaligen Museumshaus am Schönberger Kirchplatz. Am Dienstag, dem 25. August, kann jeder die Cross Jazz Company erleben. Sie gibt ab 20 Uhr ein Konzert im Rahmen der Aktion „Klingender Kirchplatz/Offene Kirche“. Der Eintritt ist frei.

Die Musiker der Cross Jazz Company kommen aus dem Raum Nordwestmecklenburg/ Lübeck. Allwöchentlich treffen sie sich zu Proben und Auftritten in der – wie sie sagen – „kulturfreundlichen Stadt Schönberg.“ Was ist ihr Ziel? Sie wollen die populären Stile des Jazz präsentieren – nämlich Swing, Latin, Bossa Nova, Funk und Soul, aber auch Jazz-Balladen und Bluesstücke.

2019 spielte die Cross Jazz Company auf dem Neujahrsempfang der Stadt Schönberg. Quelle: Malte Behnk

Warum? „Als Angebot zur Rückschau und Erinnerung, doch auch als Anregung zur Veränderung, aber vor allem zur Freude unserer Zuhörer.“ Das Motto der Big Band vom Schönberger Kirchplatz lautet: „Jazz ist vielfältig und bunt, offen für andere Ansichten und Stile, kreativ und präzise, leicht und perfekt, eine Heimat, wo immer du bist.“

Musiker organisieren sich in gemeinnützigem Verein

Die Musiker haben sich im gemeinnützigen Verein „Cross Jazz Company“ organisiert. Ihre Stücke sind das Erste, das zu Musiksommerzeiten am Dienstagabend auf dem Kirchplatz zu hören ist. Dann proben die Jazzfreunde. 2018 luden sie zum Musikhören, Kennenlernen und Klönen ins ehemalige Museum ein. Im selben Jahr spielten sie auf dem Museumsfest in Schönberg. 2019 musizierten sie auf dem Schönberger Neujahrsempfang, gaben ein Konzert auf dem Stadtfest, spielten beim Glockengießen und als das Unternehmen Palmberg sein Werk in Rehna eröffnete.

Aber auch außerhalb von Schönberg ist die Cross Jazz Company immer wieder zu hören, so in Schwerin, Grevesmühlen und vielen anderen Orten. Für den 6. Dezember plant sie einen Auftritt bei einem Weihnachtsschmaus im Rauchhaus Möllin.

Wie anerkannt die Cross Jazz Company in Schönberg ist, zeigt eine Entscheidung der Kommunalpolitiker. Die Mitglieder des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales beschlossen unlängst einstimmig, dass der Verein „Cross Jazz Company“ 485 Euro für ein Festkonzert anlässlich des zehnjährigen Bestehens bekommt.

