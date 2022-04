Biker-Gottesdienst am 1. Mai in Nordwestmecklenburg

Grevesmühlen

Die Flaming Stars, das sind Feuerwehrleute aus Nordwestmecklenburg, die Motorrad fahren, laden am Sonntag, 1. Mai, wieder zum Biker-Gottesdienst ein.

In der Nikolai-Kirche beginnt um 10.30 Uhr die Veranstaltung, ab 10 Uhr gibt es Frühstück. Anschließend geht es in Richtung Wohlenberg zur gemeinsamen Ausfahrt. In den vergangenen Jahren waren mehr als 100 Biker dabei. Zum Abschluss treffen sich die Teilnehmer wieder in Grevesmühlen bei Janny’s Eis.

Zum Gottesdienst können die Motorradfahrer ihre Fahrzeuge wieder auf dem Kirchplatz abstellen. Eine Anmeldung für die Teilnahme ist nicht notwendig.

Von Michael Prochnow