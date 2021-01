Grevesmühlen

Auch wenn Silvester in diesem Jahr deutlich ruhiger und ohne große Feiern stattfand, war es für die Bauhöfe ein guter Jahreswechsel. Wie eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung in Grevesmühlen ergab, seien weder Zerstörungen noch größere Müllberge an Neujahr gemeldet worden.

Das war in den vergangenen Jahren längst nicht immer der Fall. Vor allem in einigen Bereichen der Innenstadt wie dem Marktplatz, der Großen Seestraße und dem Bereich vor dem K 2 trafen sich in den Vorjahren zahlreiche Menschen, um zu feiern. Auch Sachbeschädigungen waren in den vergangenen Jahren eher die Regel als die Ausnahme.

Böller auf Streife geworfen

Einen Polizeieinsatz gab es allerdings in Grevesmühlen unmittelbar nach Mitternacht. Schon zuvor war eine Gruppe Jugendlicher durch die Innenstadt gezogen und hatte unter anderem auf dem Spielplatz Bürgerwiese sogenannte Polenböller gezündet. Eine Streife, bestehend aus einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes Grevesmühlen und einem Polizeibeamten, trafen kurz nach Mitternacht auf dem Markt diese Gruppe an, die bengalische Feuer gezündet hatte.

Aus der Gruppe heraus wurden zwei Böller beziehungsweise Kanonenschläge in Richtung der gemeinsamen Streife geworfen, teilte die Polizei mit. Die Böller detonierten im geringer Entfernung, etwa zwei Meter, so dass der Mitarbeiter der Ordnungsamtes leicht verletzt wurde. Mehrere Polizeieinheiten kamen daraufhin zum Tatort, doch die mutmaßlichen Täter entfernten sich unerkannt. Eine Strafanzeige liegt inzwischen vor.

Wie die Polizeiinspektion Wismar weiter vermeldet, seien in Neukloster am 1. Januar fünf beschädigte Fahrzeuge gemeldet worden, sowohl an den Türen als auch auf den Motorhauben wurden etliche Kratzer festgestellt. Im gleichen Tatzeitraum wurden zwei Autos, die in Herrnburg geparkt waren, ebenfalls zerkratzt.

Von Michael Prochnow