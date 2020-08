Bilanz nach sieben Tagen Schule: So läuft der Unterricht in MV trotz Corona wieder an

Rostock

Mit Beginn des neuen Schuljahres sind die Schulen im Nordosten zum Regelbetrieb zurückgekehrt. Wir haben Betroffene nach ihrer Einschätzung der ersten Erfahrungen gefragt. Hier das Ergebnis.

Überblick:

Das sagen Lehrer und Schulmitarbeiter

Beate Schulze (40), Lehrerin im Quereinstieg an der Grundschule Am Ploggensee in Grevesmühlen Quelle: Jana Franke

Ob Lehrer oder Schüler – alle sind froh, wieder einen halbwegs normalen Schulalltag erleben zu dürfen. Das zumindest beobachtet Beate Schulze. In der Grundschule Am Ploggensee in Grevesmühlen ist die 40-Jährige, vierfache Mutter, als Lehrerin im Quereinstieg beschäftigt.

Das Wetter gibt es momentan her, dass viel im Freien im sogenannten Grünen Klassenzimmer unterrichtet wird. „Alle Lehrer sind im Einsatz und in ihren Klassen. Es können alle Fächer unterrichtet werden“, verdeutlicht sie. Im Schulgebäude herrscht Maskenpflicht, „da wir die Abstände auf den Treppen nicht gewährleisten können“. Für die Kinder selbst sei das bereits eine Selbstverständlichkeit. „Und wenn sie den Mund-Nasenschutz dann doch mal zu Hause vergessen, bekommen sie im Sekretariat einen ausgehändigt.“

Andreas Gesicki, Schulleiter der Regionalen Schule am Kamp in Bad Doberan. Quelle: Anja Levien

In der Regionalen Schule am Kamp in Bad Doberan sind 405 Schüler ins Schuljahr gestartet. „Die ersten Tage sind gut gelaufen“, sagt Schulleiter Andreas Gesicki. „Wir haben die uns vorgegebenen Regeln eingehalten.“ Die Schüler seien in vier Gruppen eingeteilt, auch im Gebäude an der Beethovenstraße wurden vier Bereiche definiert. „In den vier Abschnitten bewegen sich die einzelnen Gruppen getrennt voneinander. Jede Gruppe hat ihren eigenen Ein- und Ausgang.“ Das Gleiche gelte auch für den Pausenhof.

Die Gebäudestruktur und die Möglichkeit der räumlichen Einteilung sei der Vorteil der Schule. So müsse nicht zeitversetzt gearbeitet werden was Unterrichtsbeginn oder Pausenzeiten angehen. „Alle Schüler halten sich problemlos an die Regeln. Sie wissen auch, um was es geht“, sagt Schulleiter Gesicki. Wer in diesen Zeiten Schule haben wolle, müsse sich an Regeln halten.

Sabine Eisenhuth ist Lehrerin am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium in Greifswald. Quelle: Christopher Gottschalk

Alle Lehrer und Schüler würden sich verantwortungsvoll an die Regeln halten und die Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen akzeptieren, sagt Sabine Eisenhuth, Lehrerin am Greifswalder Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium. Die Vorschriften seien einfach und transparent. „Wir kommen mit der Situation auch emotional besser klar als ich es am Anfang gedacht hätte“, sagt Eisenhuth, die Biologie, Chemie und Informatik unterrichtet. Zur Begrüßung hätten sich anstelle des Handschlags mittlerweile verschiedene andere Zeichen und Gesten etabliert.

Unter Anleitung von Teamleiterin Britta Schröder näht ein Kind seine eigene Maske an der Nähmaschine. Quelle: ASB

Nach langer Schulpause seien alle 16 Kinder der Tagesgruppe „Koboldhütte“ in Rostock Lichtenhagen wieder gut angekommen, sagt Einrichtungsleiterin Anke Baumann. Die herrschenden Corona-Regeln seien für die 6 bis 14-jährigen schon zur Gewohnheit geworden. „Wir haben hier wenig Gegenwehr seitens der Kinder bekommen“, erklärt sie. Denn die Mitarbeiter der Tagesgruppe haben schon im Vorfeld viel unternommen, um den Schülern das Einhalten der Maßnahmen so leicht wie möglich zu machen. „In den Ferien haben alle zusammen eigene Masken genäht“ – damit falle es ihnen nun leichter sich an die Maskenpflicht zu halten. „Wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern beim Spielen oder Hausaufgaben machen nicht mehr eingehalten werden kann, erinnern wir sie dann an ihren Mundschutz“, so die Pädagogin. „Natürlich sei es eine große Umstellung für die Schüler wieder in feste Strukturen überzugehen. „Die Stimmung ist ausgelassen – die Kinder haben viel Energie“. Die Mädchen und Jungen sollen nicht zu sehr mit den Sorgen vor der Pandemie belastet werden. Deshalb werde der Alltag so normal wie möglich gestaltet.

Dirk Stein (48), Hausmeister und Gemeindearbeiter, hat durch die Corona-Hygienemaßnahmen mehr in der Schule zu tun. Quelle: Haike Werfel

Dirk Stein, Hausmeister an der Regionalen Schule mit Grundschule in Proseken, hat wegen der Corona-Hygienemaßnahmen jetzt mehr zu tun. „Vorher habe ich täglich die Seifenspender und Papierhalter auf den Toiletten kontrolliert und nachgefüllt. Jetzt mache ich das auch in den Klassenräumen. Die haben wir mit Durchlauferhitzern, Seife und Papier nachgerüstet.“ Es werde wohl mehr als doppelt so viel Material verbraucht. „Das Händewaschen wird wirklich genutzt. Das ist gut so“, sagt der 48-Jährige. Morgens hat er mehr Müll zu entsorgen. Auch kleinere Reparaturen fallen häufiger an, wenn alle Lehrer und Schüler regelmäßig die Hände waschen. Gerade hat er einen Siphon, den Geruchsverschluss am Waschbeckenabfluss, auswechseln müssen. Zu seinen Aufgaben gehört jetzt auch, die Schüler morgens ins Schulgebäude zu lassen. „Ich achte darauf, dass sie ihre Maske aufhaben.“

Stefan Reinhardt, Hausmeister an der Bernsteinschule Ribnitz-Damgarten Quelle: Edwin Sternkiker

Stefan Reinhardt (44), Hausmeister an der Bernsteinschule Ribnitz-Damgarten: „Eine Maske auf dem Schulgelände zu tragen, ist ein bisschen belastend. Aber es lässt sich aushalten“, sagt Stefan Reinhardt, Hausmeister an der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten. Der Umgang mit den Kindern sei gut. „Der Alltag läuft ganz normal“, sagt der 44-Jährige. Neben den üblichen Hausmeistertätigkeiten wie der Pflege der Außenanlagen oder der Reparatur von Geräten ist Reinhardt zudem dafür verantwortlich, die Desinfektionsspender aufzufüllen. Außerdem muss er jeden Tag vor Unterrichtsbeginn sämtliche Räume der Schule lüften.

Schulleiterin Grit Vehreschild der Grundschule Heringsdorf Quelle: Hannes Ewert

Grit Vehreschild, Leiterin der Grundschule in Heringsdorf auf Usedom: „Der Schulstart verlief weitestgehend reibungslos. Die Kinder müssen nur in den Bussen ihre Mund-Nasen-Masken tragen. Die Jungen und Mädchen werden jedoch auch mit Bussen zum Sport- und Schwimmunterricht gefahren. Und alle Schüler, die morgens nicht mit dem Bus kommen, müssen deshalb auch an den Schutz denken. Wer keine Maske dabei hat, wird vom Busfahrer auch nicht mitgenommen. Zur Not haben wir in der Schule noch einen kleinen Vorrat Masken.

Leiv Riegenring, Horterzieher an der Umweltschule Rügen Quelle: Christa Driest

Leiv Riegenring, Horterzieher an der Umweltschule Rügen: „Für uns als Hort ist es sei dem Neubeginn nun wesentlich entspannter geworden. Durch die weiteren Lockerungen kann man fast schon wieder von Normalität sprechen. Die Erleichterung darüber sehen wir an den Kindern ebenso wie an den Pädagogen. Pädagogische Inhalte lassen sich jetzt wieder so umsetzen, wie es unser Konzept einmal vorsah. Dennoch lassen wir aber natürlich weiterhin Vorsicht walten und halten jedes Risiko so klein wie möglich.“

Regina Landt, Leiterin am Schulzentrum am Sund " Quelle: Schulzentrum am Sund

Regina Landt, Schulleiterin Schulzentrum am Sund: Die vom Bildungsministerium MV erlassenen Regeln zum Schulstart unter Corona-Bedingungen werden im Schulzentrum am Sund umgesetzt. Alle Lehrer sind an Bord, bis auf zwei, die zur Risikogruppe gehören. „Wir haben verschiedene Unterrichtszeiten für die Klassenstufen 5 bis 6 sowie 7 bis 12 eingeführt, um die Situation in den Pausen möglichst kontaktarm zu gestalten. Auch die Essenszeiten sind gestaffelt“, sagt Schulleiterin Regina Landt. Die überwiegende Teil der Kinder setzt die Maske am Schultor auf und im Unterricht ab, ebenso, wie ihre Lehrer. Jedoch weiß die Schulleiterin auch, dass das nicht bei allen Eltern auf so viel Einsicht stößt, wie bei ihren Schülern.

Silvia Thiel, Koordinatorin an der Grundschule der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten. Quelle: Robert Niemeyer

Silvia Thiel (58), Koordinatorin der Grundschule der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten: „Der tägliche Ablauf funktioniert gut. Und auch alle Lehrer sind da“, sagt Silvia Thiel (58), Koordinatorin der Grundschule der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten. Die Lehrer tragen auf dem Schulgelände und in den Schulgebäuden, außer in den Unterrichtsräumen, eine Maske. „Das macht uns bei den Temperaturen schon zu schaffen“, so die 58-Jährige. Die Grundschule hatte neben den Corona-Regeln zudem eine weitere Herausfordrung zu meistern. Seit diesem Schuljahr werden die Grundschüler an einem neuen Standort unterrichtet. „Den Umzug haben wir rechtzeitig geschafft. Es sind nur noch Kleinigkeiten zu erledigen“, so die Koordinatorin der Grundschule.

Das sagen Schüler

Hannah Schmidt aus Koserow, Schülerin der Freien Schule Zinnowitz Quelle: privat

Hannah Schmidt (10) aus 5B in der Freien Schule Zinnowitz: „Mit dem Wechsel von der Grundschule an die Freie Schule habe ich viele neue Fächer bekommen –zum Beispiel Biologie, Geographie oder auch Informatik. Das klingt alles ziemlich spannend. Morgens fahre ich mit dem Zug zur Schule. Im Zug, auf dem Schulhof und im Schulgebäude muss ich meine Maske tragen. Ich finde es toll, dass die Lehrer mit uns in der ersten Zeit viel Unterricht an der frischen Luft machen.“

Carl Christophel, Schüler aus Wismar Carl Christophel (16), Gymnasiast aus Wismar Quelle: Nicole Hollatz

„Der Neustart in der Schule war ganz okay. Alle laufen jetzt auf der rechten Seite auf den Fluren. Jeder Jahrgang hat seinen eigenen Ein- und Ausgang und Platz auf dem Pausenhof“, berichtet Carl Christophel (16), Gymnasiast aus Wismar.

Zur neuen Maskenpflicht in der Schule sind die Meinungen gemischt. „Ich finde die Maskenpflicht gut, das hilft ein bisschen. Man merkt aber, es ist eine andere Stimmung in der Schule. Schnelle Raumwechsel sind zum Beispiel nicht mehr möglich. Von den Lehrern verlangt das sehr viel Organisationstalent.“ Er selbst habe genau wie andere regelmäßig Freistunden in der Oberstufe. „In der Zeit möchte man sich mal irgendwo hinsetzen in der Schule und lernen oder arbeiten. Aber das geht jetzt nicht mehr und es lohnt sich nicht immer, nach Hause zu gehen.“

Vereinzelt sehe er auch Leute, die sich nicht an die Vorgaben halten, aber das sei die Ausnahme. Und wenn man seine Maske vergessen hat, bekommt man kostenlos eine auswaschbare Maske zur Verfügung gestellt.

Anne Löhle (17), Zwölftklässlerin am Friderico Francisceum in Bad Doberan Quelle: Lennart Plottke

Der Schulbetrieb am Doberaner Friderico Francisceum – aus Sicht von Zwölftklässlerin Anne Löhle läuft vieles wieder in normalen Bahnen. „Wir haben Unterricht in drei definierten Gruppen, einen regulären Stundenplan, die meisten Lehrer sind wieder da – eigentlich ist alles so wie immer.“ Und die Maskenpflicht? „Ach – die stört gar nicht so sehr“, sagt die 17-jährige Gymnasiastin, die im kommenden Sommer ihr Abitur machen will. „Klar – bei der Hitze ist das schon ein bisschen nervig. Aber im Großen und Ganzen halten sich alle Schüler an die Vorgaben.“

Mit Blick auf etwaigen Onlineunterricht soll es künftig auch in der Münsterstadt möglich sein, das vom Land angebotenen Lernmanagementsystem „Itslearning“ nutzen können, sagt Anne Löhle: „Soweit ich weiß, bekommen die Schüler dafür demnächst einen Zugang.“ Ein wichtiger Punkt – denn trotz aller (scheinbarer) Normalität: Die Sorge vor einem zweiten Lockdown ist auch am Doberaner Gymnasium immer noch da.

Noah Faulhaber (11) besucht die Regionale Schule in Gingst Quelle: Uwe Driest

Noah Faulhaber (11), Schüler in Gingst auf Rügen: „Anstrengend ist, dass wir nach der Langen Pause nun wieder viel Stoff aufholen müssen. Wir schreiben mehr Tests und machen viele Übungen und Wiederholungen vor allem in den Hauptfächern. In den Nebenfächern ist weniger zu tun. Außer in den Klassen müssen wir möglichst überall Abstand halten und Masken tragen, sogar, wenn wir in der Pause auf die Toilette müssen. Das ist gerade jetzt, wo es so heiß ist, schwierig. Deswegen hatten wir gestern auch schon Hitzefrei.“

Lotte Ruthenberg (16) vom Grimmener Gymnasium Quelle: Raik Mielke

Lotte Ruthenberg (16) geht in die elften Klasse des Grimmener Gymnasiums. Die ersten Tage nach den Sommerferien erlebte die Schülerin der Trebelstadt mit gemischten Gefühlen. „Mir mussten ja schon vor den Sommerferien eine Maske im Bus tragen und auf Abstand achten. Diesbezüglich hat sich also nicht viel verändert“, sagt sie. Anders sieht es auf dem Schulgelände aus. „In der vergangenen Woche hatte ich das Gefühl, dass sich täglich etwas ändert. Es wird sehr genau darauf geachtet, dass man auch immer und überall seine Maske trägt und sich nur in den Bereichen aufhält, wo es einem erlaubt ist“, beschreibt sie.

Das sagen Eltern

Andrea Struck holt ihre kleine Tochter Greta (6) von der Schule ab. Quelle: Anna-Katharina Fischer

Andrea Struck zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf der ersten Schulwoche ihrer Tochter Greta. Für die beiden stellt der Schulalltag eine ganz neue Erfahrung dar – die Sechsjährige wurde vor kurzem an der Jenaplanschule eingeschult. „Die Woche verlief gut – das macht die Schule ganz prima“, freut sich die Mutter. „Die Eltern werden regelmäßig, vor allem bezüglich der Corona-Maßnahmen, auf dem Laufenden gehalten.“ Es herrsche ein herzliches Miteinander, führt sie fort. Dass sie zum Schutz, das Schulgebäude nicht betreten soll, ist für Struck kein Problem. „Lieber einen Mundschutz tragen, als ein Risiko einzugehen“, findet die Rostockerin. Eine Problematik sehe sie eher bei den Eltern, die trotz der aktuellen Situation in Risikogebiete verreist sind oder waren. „So etwas verstehe ich nicht – hier möchte ich stark an das Verantwortungsgefühl aller füreinander appellieren.“ Aber auch sie plagt die Ungewissheit über die Zukunft. „Man hofft natürlich, dass es hier keinen Fall geben wird – aber keiner kann es wirklich einschätzen“.

Ihrer kleinen Tochter ist anzumerken, dass sie sich in der Schule schon ein bisschen einleben konnte. Statt Corona-Maßnahmen beschäftigen sie auch ganz alltägliche Themen im Leben einer Grundschülerin: zum Beispiel neben wem sie im Unterricht sitzen wird oder wie viel Spaß ihr das Schreiben lernen bereitet.

Maik Hofman, Stralsund Quelle: Christian Rödel

Maik Hofmann (44), Vater zweier Söhne, Stralsund: „Drei Tage nach Schulbeginn fällt der Landesregierung ein, dass die Kinder Masken tragen sollen. Vom Fahrradständer bis in die Schule. So ein Irrsinn. Die Jungs kommen zusammen an, gehen nach der Schule gemeinsam zum Fußball, da müssen sie keine Maske tragen. Der Zehnjährige versteht es nicht, und keiner kann es erklären. Er trägt die Maske nur, um kein Außenseiter zu sein. Diese Anordnung ist weit weg von der Realität, und das Schlimmste: Der Landtag guckt zu, macht nichts. Das macht mich so wütend.“

