Die Zahl der Corona-Infektionen in Nordwestmecklenburg wurde um drei Fälle reduziert. Die Kirche in Lübsee kann weiter saniert werden, Eltern sind sauer über die Kita-Öffnung ab Montag, die Dünenpromenade in Boltenhagen wächst, Maskenstreit in Grevesmühlen, Ärger um die blaue Tonne und vieles mehr hat die Menschen im Nordwestkreis in dieser Woche bewegt. Hier noch einmal die große Bildergalerie zum Durchstöbern.