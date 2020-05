Grevesmühlen

Schlechte Nachrichten gleich zu Beginn der Woche, die Müllgebühren in Nordwestmecklenburg steigen. Der Grund ist der Markt für Altpapier, der weltweit zusammengebrochen ist. Die Folge für NWM: Die Entleerung der blauen Tonne kostet 3,50 Euro (bei monatlicher Entleerung). Freude dagegen bei den Machern der bundesweit bekannten Star-Wars-Ausstellung in Dassow. Sie darf wieder öffnen – mit einem Konzept, das Besucher und Mitarbeiter gut schützt. Auch Freizeiteinrichtungen im Klützer Winkel wie das Minimare in Kalkhorst und der Abenteuer-Golfpark in Klütz sind wieder geöffnet.

Die wichtigsten Bilder dieser Woche in der Bildergalerie:

Anzeige

Zur Galerie Blaue Tonne, Star Wars, Vogelspinnen, gesperrte Straßen und viele andere Themen haben die Menschen bewegt.

Die Bilder der vorigen Woche sehen Sie hier

Weitere OZ+ Artikel

Von Jana Franke, Malte Behnk, Jürgen Lenz, Annett Meinke und Michael Prochnow