Boltenhagen/Klütz

Vor allem still ist es in diesen Tagen in vielen Orten, der zweite Lockdown sorgt dafür, dass alles ein wenig ruhiger wird. Das wird vor allem dann deutlich, wenn man in den späten Abendstunden spazieren geht. Unser Fotograf hat sich im Klützer Winkel mit der Kamera auf den Weg gemacht, um die seltsame aber doch einzigartige Stimmung einzufangen, die aufgrund der weihnachtlichen Beleuchtung vielerorts herrscht.

Bildergalerie: Nordwestmecklenburg bei Nacht

Zur Galerie Die markanten Orte im Klützer Winkel, eingefangen mit Langzeitbelichtung und Stativ.

Von Michael Prochnow