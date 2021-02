Grevesmühlen

Minus 17,5 Grad in Grevesmühlen, mehr als minus 20 Grad in Rüting und Tarnewitz. So kalt war es schon lange nicht mehr in Nordwestmecklenburg. Die extremen Temperaturen, die am Sonntagmorgen ihren Tiefstand erreichten, haben dafür gesorgt, dass Bäume und Sträucher sich in einem ungewöhnlichen Kleid präsentierten.

Gefrorene Kristalle aus der Luft, die sich an den Ästen und Zweigen abgesetzt hatten, sind der Grund für dieses Schauspiel, das man so vor allem aus dem Hochgebirge kennt.

Haben Sie auch schöne Winterfotos gemacht? Dann schicken Sie diese gern an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de. Wir freuen uns darauf!

Von Michael Prochnow