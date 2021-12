Gägelow

Die Einwohner der Gemeinde Gägelow kennen Simone Oldenburg als stellvertretende Bürgermeisterin und Vorsitzende des Sozialausschusses. Nun ist die Politikerin der Linken auch Ministerin für Bildung und Kindertagesstätten von Mecklenburg-Vorpommern und Stellvertreterin von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Bleibt da noch Zeit für die Gemeindepolitik? „Ja“, sagt Simone Oldenburg. Sie möchte auch weiterhin Gägelow mitgestalten.

„Die Entwicklung meines Heimatortes liegt mir sehr am Herzen, deshalb möchte ich stellvertretende Bürgermeisterin bleiben“, betont sie. Auch im Sozialausschuss möchte sie sich künftig engagieren und über Projekte für Kinder und Rentner mitentscheiden. Noch am Nikolaustag hat sie Schokolade an die Jüngsten der Gemeinde mitverteilt.

Seit 2004 gehört Simone Oldenburg der Gemeindevertretung an, seit mittlerweile zehn Jahren ist sie stellvertretende Bürgermeisterin.

Politikerin bleibt im Kreistag

Und wie sieht es mit ihrem Mandat für den Kreistag Nordwestmecklenburg aus? Dem gehört sie seit 2009 an, außerdem ist die Gägelowerin Vorsitzende des Bildungsausschusses gewesen – bis vor zwei Wochen. „Dieses Amt habe ich bereits abgegeben, ich kann meine Anfragen aus dem Kreis als Bildungsministerin ja schlecht selber beantworten“, lacht sie.

Seit einigen Jahren ist Simone Oldenburg auch Ehrenvorsitzende des KuSo. Der Verein zur Förderung des kulturellen und sozialen Gemeinschaftslebens der Gemeinde Gägelow ist Ende Dezember 2007 gegründet worden und organisiert kulturelle Veranstaltungen – unter anderem Gesprächsrunden mit bekannten Persönlichkeiten wie Täve Schur. Die moderiert bisher ebenfalls die Linken-Politikerin. „Auch das werde ich weiterhin sehr gerne tun“, betont sie.

Von Kerstin Schröder