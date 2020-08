Boienhagen/Hohen Schönberg

Seit Kurzem gackert es französisch auf dem Hof von Laura Koch und Johannes Walzer in Boienhagen. 250 kleine Hähne der Rasse „Les Bleus“ (Die Blauen) sind bei ihnen eingezogen. Bald werden ihnen 250 kleine Les-Bleus-Hennen folgen.

Die gefiederten Franzosen werden „Die Blauen“ genannt, weil sie blaue Füße haben. Die Franzosen aus der Region Bresse haben diese Hühner in den Nationalfarben: Blau, Weiß, Rot gezüchtet – blaue Füße, weißes Gefieder, roter Schnabel und Kamm. „Auch der Name Bressehuhn ist gebräuchlich“, erklärt Laura Koch.

„Les Bleus" (Die Blauen).

500 Gefiederte dieser Rasse werden sich nun in Boienhagen „ganz bio“ so richtig rund und satt fressen – zum Beispiel auf der Streuobstwiese, geschützt unter den Obstbäumen, die zum Hof „Lebendiger Landbau“ gehört. Dass sie dann nach circa 120 Lebenstagen als Bio-Hühnchen oder Hähnchen in die Bratröhre kommen, wissen sie zum Glück nicht. Sonst würden sie sicher nicht so munter und zutraulich auf die beiden Hofbetreiber zugelaufen kommen.

Bio-Eier und Bio-Fleisch

Koch und Walzer betreiben in Boienhagen das, was man Solidarische Landwirtschaft nennt. Grob zusammengefasst: Sie produzieren in Absprache mit einem Abnehmer-Kollektiv Gemüse, Obst, Eier und anderes, was man noch so landwirtschaftlich erzeugen kann. Dafür zahlen ihre Abnehmer ein monatliches Abonnement und holen sich ihre Ration wöchentlich entweder vom Hof selbst oder an bestimmten Abholpunkten ab. Eier von Hühnern, die auf dem Hof leben, sind schon länger Bestandteil der Abos in Boienhagen.

Die „Les Bleus“ sollen nun das Solidar-Konzept erweitern: „Zuvor hatten wir ausschließlich Hühner mit einer sehr hohen Legerate“, erklärt Johannes Walzer. „Die Hennen der ,Les Bleus’ legen zwar weniger Eier, haben aber immer noch eine gute Legeleistung und liefern eben auch gutes Fleisch.“

Hofbetreiber Johannes Walzer aus Boienhagen inmitten seiner Les Bleus-Hähnchen.

Patenschaft für jeweils ein Huhn und eine Henne

Die 250 Les-Bleus-Hähnchen, die schon da sind, sind sogenannte „Bruder-Hähnchen“, wie Laura Koch noch erklärt. Während in konventionellen Hühnerzuchten die männlichen Küken oft zu Tierfutter zerschreddert werden, werden von dem Züchter bei Rostock, der diese Hühnerart züchtet, immer jeweils eine Henne und ein Hahn als sogenanntes Bruder-Schwester-Paar geliefert.

Wer nun glaubt, dass man einfach nach Boienhagen fahren kann, um gemästete Bio-Les-Bleus-Hähnchen zu kaufen oder auch Bio-Eier von den Les-Bleus-Hennen und später dann sie selbst, um sie zuzubereiten, liegt falsch. „Man kann eine Patenschaft für jeweils ein Hähnchen und eine Henne erwerben“, erklärt Walzer das Prinzip. „Man erhält die Eier und später das Huhn selbst und seinen Bruderhahn zum Schlachten.“

Wer an einer Hühnerpatenschaft interessiert ist – in ungefähr acht Wochen soll es losgehen – kann sich schon jetzt auf dem Hof in Boienhagen melden.

Impressionen vom Biohof Hoher Schönberg in Hohen Schönberg, Ortsteil der Gemeinde Kalkhorst im Klützer Winkel in Nordwestmecklenburg.

Biohof „Hoher Schönberg “

Der Biohof in Hohen Schönberg.

Wer eher nach Schweinefleisch, Fleisch vom Rind und Schaf in Bio-Qualität sucht, ist am Biohof Hoher Schönberg unweit von Klütz richtig. Dort wird, erklärt Biohof-Geschäftsführer Jörg Altmann, die sogenannte „Nachzucht von Elterntieren“ gemästet und entweder zum Schlachttermin frisch direkt ab Hof verkauft oder auch noch später im gefrorenen Zustand. Wen interessiert, wann geschlachtet wird und ob noch Fleisch vorrätig ist, sollte sich im Hofladen erkundigen oder im Büro des Biohofes anrufen.

Kontakte Den Hof „Lebendiger Landbau“ in Boienhagen erreicht man unter der Telefonnummer: 03 88 22 – 42 39 60 oder per E-Mail: info@lebendiger-landbau.de oder auf der Webseite: www.lebendiger-landbau.de Den Biohof „Hoher Schönberg“ erreicht man unter der Telefonnummer: 03 88 27 – 88 82 33 oder per E-Mail: bio@hofhoherschoenberg.de oder auf der Webseite: www.hofhoherschoenberg.de Die Fleischerei Fischer, Inhaber André Müller, befindet sich in Grevesmühlen in der Santower Str. 3, Telefon: 0 3 88 1 – 31 23. Mathias Peters von der „ Weiderind Stepenitztal“ erreicht man in 23936 Stepenitztal-Bonnhagen, Bonnhagen 10.

Wildfleisch aus der Region

Und wer sich auch ohne Bio-Zertifikat sicher sein möchte, dass es den Tieren gut ging, bevor sie den Weg in den Kochtopf finden, hat in und um Grevesmühlen noch ein paar Alternativen: zum Beispiel Wild. Die Fleischerei Fischer in der Santower Straße in Grevesmühlen ist dafür bekannt, Wildfleisch von den Jägern der Region abzunehmen, anzubieten und zu verarbeiten. „ Wildfleisch biete ich hauptsächlich in den Monaten Oktober, November und Dezember an“, erklärt Fleischerei-Inhaber André Müller. Oft bringen ihm aber auch in den anderen Monaten Jäger ihr erlegtes Wild zum Verarbeiten.

Angus-Rinder aus kleiner Herde

Auch die „ Weiderind Stepenitztal“ in Bonnhagen bietet Fleisch von glücklichen Angus-Rindern an, die in einer kleinen Herde meist im Freien grasen können. Mathias Peters und sein Geschäftspartner wollen Ende des Jahres zum ersten Mal schlachten lassen.

Von Annett Meinke