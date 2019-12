Seit dem Bau der Trinkkurhalle 2002 in Boltenhagen bietet die Firma Biomaris dort Thalasso-Kosmetik und Kuren mit Meerwasser an. Jetzt wurde der Shop umgebaut und ein neues Konzept vorgestellt. Trinkkuren gibt es weiterhin.

v.l. Berenice Scharf, Renate Steffen, Bettina Kindermann, Christian Beck, Sabine Giebel und Meike Wolf stoßen auf die Neueröffnung des Biomaris-Shop nach dem Umbau in der Trinkkurhalle in Boltenhagen an. Quelle: Malte Behnk