Birgit Hesse (SPD) holt das Direktmandat in ihrem Wahlkreis

Wismar/Grevesmühlen

Jubelstimmung bei den Sozialdemokraten, Frust bei der CDU. Das eindeutige Ergebnis bei der Landtagswahl hat dazu geführt, dass Birgit Hesse (SPD) im Wahlkreis 13 das Direktmandat mit deutlichem Vorsprung geholt hat. Die amtierende Landtagspräsidentin und ehemalige Landrätin von Nordwestmecklenburg hat sich unter anderem gegen Kreistagspräsident Thomas Grote (CDU) durchgesetzt. Der selbstständige Bauunternehmer aus

Thomas Grote, CDU: „Ich gratuliere Birgit Hesse, sie hat offenbar den besseren Plan und die besseren Ideen für Nordwestmecklenburg präsentiert.“ Quelle: Cornelius Kettler

Diedrichshagen in der Nähe von Grevesmühlen nahm die Niederlage mit Fassung. Er war vor drei Monaten als Nachrücker in den Landtag gekommen und hatte in den vergangenen Wochen viel Kraft in den Wahlkampf investiert. „Ich gratuliere Birgit Hesse, sie hat offenbar den besseren Plan und die besseren Ideen für Nordwestmecklenburg präsentiert.“ Grote wird sich künftig wieder seinem Unternehmen widmen.

Frust bei den Linken

Kein Jubel gibt es bei den Linken: Simone Oldenburg aus Gägelow holt in ihrem Wahlkreis ein paar Prozentpunkte weniger als bei der letzten Stimmabgabe. Um ihren Platz im Landtag muss sie als Spitzenkandidatin ihrer Partei aber nicht bangen: Zum dritten Mal erhält sie ein Mandat im wichtigsten Parlament in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem Ergebnis ist sie nicht zufrieden. „Wir müssen die Menschen noch besser von unserer Arbeit überzeugen.“

Bündnis 90/die Grünen punkten

Im Wahlkreis 28 – dazu gehören die Gemeinde Insel Poel sowie die Ämter Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Gadebusch, Lützow-Lübstorf, Neuburg und Neukloster Warin – zeigt sich gegen 21.30 Uhr, dass sich Martina Tegtmeier (SPD) das Direktmandat holt. Frust dagegen bei der CDU. Christiane Berg liegt noch hinter Sebastian Beyer (AfD). Wie CDU und AfD haben auch die Linken – im Wahlkreis 28 hat sich Björn Griese aufstellen lassen – Verluste hinnehmen müssen. Punkten können dagegen die Grünen mit Anne Shepley und die FDP mit Luise Vogler.

Tilo Gundlack siegt souverän in Wismar

Tilo Gundlack Quelle: Nicole Hollatz

Im Wahlkreis 10 – hier konnten alle Wahlberechtigten aus der Hansestadt Wismar ihre Stimme abgeben – ein ähnliches Bild. Mit deutlichem Vorsprung holt sich Tilo Gundlack das Direktmandat. Auch hier liegt die CDU mit Tom Brüggert hinter der AfD mit Jens-Holger Schneider. Nichtsdestotrotz müssen sie ebenso wie die Linken mit Horst Krumpen herbe Verluste hinnehmen. Im Vergleich zur Wahl im Jahr 2016 holten dagegen die Grünen mit René Fuhrwerk und die FDP mit René Domke mehr Stimmen.

Miro Zahra gibt sich kämpferisch

Miro Zahra, prominente Künstlerin aus Plüschow (Nordwestmecklenburg) und für Bündnis 90/die Grünen angetreten, hat es ebenfalls nicht in den Landtag geschafft. Listenplatz 11 reicht nicht für einen Sitz im Parlament. „Ich freue mich trotzdem über das Ergebnis und ich werde mich natürlich auch weiter in die Politik einbringen“, kündigt sie an. „Vor allem jetzt, wo wir den Einzug in den Landtag geschafft haben.“

AfD-Kandidat chancenlos ohne Listenplatz

Christoph Grimm, AfD Quelle: Archiv

Aus dem Landtag verabschieden wird sich Christoph Grimm (AfD) aus Damshagen. Der Rechtsanwalt hat zwar im Wahlkreis 27 direkt hinter Birgit Hesse mit fast 20 Prozent ein beachtliches Ergebnis erzielt, aber das Direktmandat liegt weit außerhalb der Reichweite. Weil Grimm es nicht auf die Liste der AfD geschafft hatte beim Parteitag, ist seine Zeit im Schweriner Landtag damit beendet. „Ich habe in meiner Zeit als Abgeordneter als Rechtsanwalt weitergearbeitet, das werde ich auch weiterhin tun“, so Christoph Grimm am Sonntagabend. „Ich gratuliere Birgit Hesse zu ihrem Erfolg. Dass ich mit einem solchen Ergebnis auf Platz zwei gelandet bin, ist doch ein super Ergebnis.“

Von Jana Franke, Kerstin Schröder, Annabelle von Bernstorf und Michael Prochnow