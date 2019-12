Boltenhagen

Ein spontanes Kunstwerk, das wie aus dem Nichts auftauchte – das gab es am Neujahrstag 2005, als eine Nixe dem Ostseebad Boltenhagen bundesweit Berühmtheit einbrachte. Auf einem großen Findling hatte damals plötzlich eine bronzene Meerjungfrau gesessen. Doch die Freude über die neue Attraktion währte nicht lange. Als Souvenir-Shops begannen, die Nixenstatue im Miniaturformat ins Angebot zu nehmen, trat Kathrin Nonnenmacher mit ihrer im März 2005 gegründeten Firma Nymphenworld auf den Plan. Die Miss Rheinland-Pfalz 2001, die eine frappierende Ähnlichkeit mit der Nixe aufwies, hatte sich Urheber-, Marken- und Geschmacksmuster-Rechte an der Meerjungfrau gesichert und mahnte daraufhin alle Händler ab, die ohne ihre Genehmigung Nixenartikel vertrieben. Es entbrannte ein heftiger Streit um die Meerjungfrau, bis sie in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 2006 so unerwartet verschwand, wie sie gekommen war.

Und kurz darauf am Strand von Travemünde auftauchte, wo sie schließlich unter die Räder kam, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein angetrunkener Autofahrer rammte die Statue mit seinem Wagen, als er über den Strand fuhr. Seitdem ist die Nixe verschwunden, geblieben sind die Fragen, die bis heute nicht vollständig beantwortet sind. Zum Beispiel:

Wer hat die Nixe am Strand von Boltenhagen eigentlich aufgestellt?

Unklar, zwar hat die Firma von Kathrin Nonnenmacher alle Rechte an der Statue und der Vermarktung der Nixe. Auf die Frage jedoch, wer das Kunstwerk dort in der Silvesternacht 2004/2005 installiert habe, gibt es bis heute keine Antwort. Kein Wunder, die Aktion war illegal. Sorgte allerdings für einen riesigen Werbeschub, nicht nur, dass Tausende Besucher zum Redewischer Strand pilgerten, die Geschichte um die mysteriöse Nixe ging bundesweit durch die Medien.

Wo ist die Statue heute?

Ebenfalls unklar, nachdem die Nixe bei dem Verkehrsunfall schwer beschädigt wurde, wurde sie abtransportiert. Immer wieder keimten im Ostseebad Gerüchte auf, dass eine neue Statue – dieses Mal legal – aufgestellt werden könnte. Doch das ist bis heute nicht passiert. Vielleicht, weil der Hype, der damals um die Aktion entstanden war, sich ohnehin nicht wiederholen lässt. Und weil die Geschichte um das Mysterium trotz allem bestehen bleiben wird.

Worum ging es im Gerichtsverfahren 2009?

Als im November 2009 das Verfahren vor dem Grevesmühlener Amtsgericht gegen Kathrin und Markus Neuffer begann, richteten sich alle Augen auf die ehemalige Schönheitskönigin, die unter ihrem Mädchennamen Nonnenmacher Modell gesessen hatte für die Plastik. Sie hatte zusammen mit ihrem späteren Ehemann Anzeige wegen Diebstahl erstattet, als die Nixe im Februar 2006 von ihrem Stein verschwand. Die Auffassung, dass es sich dabei im eine PR-Aktion handelte, vertrat auch die Staatsanwaltschaft. Was schließlich zur Anklage und zur Verhandlung führte. Am Ende wurden Kathrin und Markus Neuffer freigesprochen.

Wie viele Skulpturen gibt es eigentlich?

Ein Gutachter hatte im Auftrag der Staatsanwaltschaft die zweite Nixe in Travemünde untersucht und abschließend festgestellt, dass mehr dafür als dagegen spreche, dass es nur eine Statue gebe. Dieses Fazit zog der Gutachter überraschend zurück, nachdem der Geschäftsführer einer Bronzegießerei und Hersteller der Nymphen, beteuert hatte, dass er vor etwa acht Jahren die erste Figur im Auftrag der Familie Neuffer hergestellt hatte und nach dem Diebstahl im Frühjahr 2006 die zweite - für Travemünde, die kurz darauf bei einem Unfall zerstört worden war.

Nymphe oder Nixe?

Die Definition: In der Presse heißt die Skulptur die „Nixe von Boltenhagen“, doch die Experten ließen nicht lange auf sich warten. Sie sei nämlich keine Nixe. Denn: Eigentlich würde es sich um eine Meerjungfrau handeln. Nixen und Nymphen seien Fabelwesen, die zwar - vor allem die Nixen - auch mit einem Fischschwanz dargestellt würden, aber ansonsten auf zwei Beinen laufen würden. Die Folge war eine rege Debatte um die Begriffe, die es für eine solche Fabelgestalt gibt. Allen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Trotz setzte sich der Begriff „Nixe von Boltenhagen“ am Ende durch. Auch wenn es einigen Experten ein Gräuel ist - so heißt die geheimnisvolle Schönheit bis heute.

Von Michael Prochnow