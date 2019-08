Grevesmühlen

Mit Björn Casapietra wird am Sonntag, 18. August, ein ganz besonderer Sänger in der Nikolaikirche in Grevesmühlen erwartet. Ab 18 Uhr präsentiert der 49-Jährige sein Programm „Halleluja – Die schönsten Himmelslieder“. Die OZ hatte vorab die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.

Warum ist Ihr Konzert in der Nikolaikirche einen Besuch wert?

Björn Casapietra: Weil Sie das vielleicht schönste Konzert erleben werden, das Sie sich vorstellen können. Ich singe endlich so, wie ich es mir immer gewünscht habe. Und das nicht nur für die Ohren. Ich will tiefer rein in den Menschen. Am besten ins Herz, in die Seele. Ich will in Grevesmühlen ein Konzert singen, das keiner mehr vergisst. Das ist mein Anspruch.

Was erwartet die Gäste im Detail?

Wunderschöne Lieder, die perfekt in Kirchen passen. Alle sind unglaublich schön – „Ave Maria“ von Franz Schubert, „Guten Abend, gut Nacht“ von Johannes Brahms, „Hallelujah“ von Leonard Cohen und das berühmte irische „You Raise Me Up“. Zum ersten Mal singe ich einen Klassiker des Gospels von Elvis Presley, „Stand by me“. Abgesehen davon nehme ich natürlich meine freche Berliner Schnauze mit auf die Bühne. Wer meine Konzerte kennt, weiß, dass die nie langweilig werden. Ironie und Augenzwinkern sind bei mir nicht wegzudenken. Ich will, dass mein Publikum von einem Lachen in eine Gänsehaut und von einer Gänsehaut in Lachen fällt.

Ihr Motto lautet, dass Musik Herz und Seele berühren sowie Hoffnung und Zuversicht unter die Menschen bringen sollte, besonders in unruhigen Zeiten. Mit welcher Musik oder mit welchen Texten meinen Sie das zu schaffen?

Zum Beispiel mit Dietrich Bonhoeffers bewegendem Gedicht „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Der Mann sitzt in einer Zelle in einem Konzentrationslager und weiß, dass er das nicht überleben wird. Er weiß, dass er dafür sterben wird, dass er etwas gezeigt hat, was viele in dieser Zeit nicht hatten: Zivilcourage. Er sitzt in seiner dunklen Zelle und schreibt diese berührenden Worte, die Millionen von Menschen Halt und Kraft geben. Wir leben tatsächlich in unruhigen Zeiten und Musik hat die verdammte Pflicht, den Menschen in diesen Zeiten Kraft, Zuversicht und Hoffnung zu schenken. So sehe ich auch meinen Beruf, so sehe ich meine Konzerte. Das ist mein Auftrag.

Was berührt Ihr Herz und Ihre Seele?

Der Mut von Menschen, gegen Unmenschlichkeit vorzugehen. Zum Beispiel die deutsche Kapitänin Carola Rakete. Was sie gemacht hat, wie sie reagiert hat und vor allem, wie ruhig sie dabei geblieben ist, das hat mich zutiefst bewegt und berührt.

Wie oft waren Sie bereits in Grevesmühlen? Was schätzen Sie an dem Publikum in Nordwestmecklenburg?

Wir hatten bereits ein Konzert in Grevesmühlen und das trage ich in toller Erinnerung in meinem Herzen. Es ist einige Jahre her.

Mecklenburgern wird nachgesagt, etwas stur zu sein. Wie sind Ihre Erfahrungen?

Ich kenne euren Menschenschlag als offen, herzlich, wahnsinnig enthusiastisch und sogar temperamentvoll. Zumindest habe ich sie so bei meinen Konzerten erlebt. Von Sturheit hab ich nichts gesehen. Im Gegenteil. Das ging eher in Richtung „italienische Lebensfreude“. Ich freue mich wahnsinnig, mein Publikum wiederzusehen.

Wie viele Konzerte geben Sie im Jahr?

Manchmal sind es 100, manchmal 120, manchmal auch weniger. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Mir ist es vollkommen egal, ob das ein großes Theater in einer Großstadt ist oder ein kleinerer Ort auf dem Land. Neulich saß eine Dame in der zweiten Reihe und ich sang das „Ave Maria“ von Franz Schubert. Sie fing bitterlich an zu weinen. Nach dem Konzert sagte sie mir, dass sie so sehr gerührt war, dass sie weinen musste. Das ist das großartigste Kompliment, das ein Sänger überhaupt bekommen kann.

Werden Sie Ihre Tochter dabeihaben?

Das kann ich nicht versprechen. Die Schule geht vor. Sie lernt seit August in einem musischen Gymnasium in Berlin. Ich bin so stolz auf sie, sie singt so unglaublich gut, wie ein kleiner Engel. Jedes Mal, wenn ich mit ihr zusammen auf der Bühne stehe und singe, wünsche ich mir fast, dass mich jemand kneift, weil ich nicht glauben kann, was ich für ein großes Glück habe. Wenn sie in Grevesmühlen dabei ist, werden wir ein paar Duette singen.

Kern Ihrer Botschaft sind oft auch Rassismus und Menschenhass. Sie sind ein Gegner jedes Antisemitismus und ein Freund Israels. Wird auch das eine Rolle in Grevesmühlen spielen?

Die alten jüdischen Volkslieder aus Polen sind so wunderschön. Sie bewegen die Menschen meistens schon beim ersten Hören. Das eine oder andere Lied aus dieser Richtung werden wir auch in Grevesmühlen musizieren – einfach, um daran zu erinnern, dass es mal ein jüdisches Polen gab. Und weil diese Lieder einfach so unfassbar anmutig sind. Wie man nach der deutsch-jüdischen Geschichte kein Freund Israels sein kann, werde ich sowieso nie begreifen. Das sehe ich schlicht und ergreifend als meine Pflicht als Deutscher an.

Von Jana Franke