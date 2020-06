Kalkhorst/Klütz

Die Blaue Tonne, in der die Nordwestmecklenburger bislang ihr Altpapier entsorgen konnten, das dann kostenlos abgeholt wurde, soll ab dem 1. Juli Gebühren kosten. Das betrifft zumindest die Tonnen, die von der GER Umweltschutz GmbH bereitgestellt werden. Gemeinden im Klützer Winkel, in denen zu Abfall und Wertstoffen der Einwohner auch noch die der Urlauber hinzukommen, haben sich bislang unterschiedlich positioniert.

Aufgabe des Landkreises

Die Gemeinde Kalkhorst zum Beispiel pocht darauf, dass die Abfallentsorgung Aufgabe des Landkreises ist. Die Mitglieder des Bauausschusses der Gemeinde haben sich dagegen ausgesprochen noch weitere Container für Altpapier im Gemeindegebiet aufzustellen.

Anzeige

Elf Behälter für Altpapier in Kalkhorst

Insgesamt gibt es dort bereits elf Papiercontainer. Drei stehen in Kalkhorst an der Friedensstraße, drei weitere in Groß Schwansee am öffentlichen Parkplatz am Schloss. Zwei Behälter für Altpapier stehen an der Station in Hohen Schönberg an der Kalkhorster Straße und weitere zwei Zur Steilküste in Elmenhorst. Einen weiteren Container gibt es in Warnkenhagen an der Dorfstraße. Dort und auch an der Friedensstraße in Kalkhorst plant die Gemeinde den Bau von Containern unter dem Boden. „Ich sehe die in Selmsdorf oft und das sieht immer top aus“, sagt Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick (FWK). Kurzfristig sollen die Container hinter dem Konsum gebaut werden. Dort wird auch die Stichstraße erneuert.

Weitere OZ+ Artikel

In Selmsdorf wurden bereits 2016 Container unter die Erde gebaut. Das gefällt Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick sehr gut. Quelle: Maik Freitag

Ausreichend bestückt

Damit sei die Gemeinde eigentlich ausreichend bestückt und die Einwohner könnten die Container auch anstelle der Blauen Tonne nutzen, argumentierten die Politiker. Der Bauausschuss und auch Kalkhorsts Gemeindevertretung fordern zudem den Landkreis auf, zu überprüfen, inwieweit die Ferienhäuser im Gemeindegebiet an die Abfallentsorgung angeschlossen sind.

Klütz schaffte Papiercontainer 2017 ab

Anders ist die Situation in der Stadt Klütz. Dort wurden sämtliche Papiercontainer bereits 2017 an den Sammelplätzen entfernt, weil zwischen den Containern Müll und Sperrmüll abgelagert wurde. Damals hatten die Stadtvertreter das Argument, dass sich jeder Einwohner eine Blaue Tonne kostenlos besorgen könne. Da das jetzt nicht mehr gilt, haben sich die Stadtvertreter jetzt neu mit dem Thema befasst.

Blaue Tonne kostet ab 1. Juli Geld Ab dem 1. Juli ist die Entleerung der blauen Tonne in Nordwestmecklenburg nicht mehr kostenlos. Entsorger GER nimmt künftig 3,76 Euro pro Entleerung, die in einem regulären Haushalt einmal pro Monat ansteht. Andere Anbieter werden wohl nachziehen. Mehrere Zehntausend blaue Tonnen hat das Privatunternehmen in Nordwestmecklenburg aufgestellt. Weil der Altpapiermarkt in den vergangenen Jahren zusammengebrochen ist, können sie nicht mehr kostenfrei geleert werden.

Bürger haben jetzt Anspruch

„Die großen Container an den Sammelplätzen werden vom Landkreis gestellt und die Kosten dafür werden über die allgemeine Abfallgebühr erhoben“, sagte Stadtvertreterin Petra Rappen ( CDU). „Das ist auch bei uns so und wir zahlen praktisch für andere Kommunen mit. Wenn jetzt die Blaue Tonne kostenpflichtig wird, hat der Bürger einen Anspruch auf Papiercontainer“, argumentierte sie.

Müll in Natur befürchtet

Die blauen Tonnen von GER sind ab 1. Juli nicht mehr kostenfrei. Quelle: Michael Prochnow

Stadtvertreterin Eike Barkentien ( CDU), die auch beim Bauhof arbeitet, sprach sich ebenso dafür aus, wieder Papiercontainer aufzustellen. „Viele Bürger werden die Blaue Tonne abbestellen“, ist sie sicher. „Dann landet das Papier entweder in den Gräben oder auf den Containerplätzen, auch wenn dort keine Behälter für Papier sind. Das verursacht dann auch Mehrkosten.“

Container unter die Erde bauen?

Die Unterflurcontainer, die in Kalkhorst geplant werden sprach Stadtvertreter Uwe Swazina ( CDU) an. „Da haben wir auch vor Jahren schon drüber gesprochen.“ Außerdem ist er der Ansicht, dass grundsätzlich über die Standorte der Containerplätze diskutiert werden müsse. „Wir sollten dann einen Antrag auf Fördermittel stellen und sehen, ob wir auch solche Unterflurcontainer bauen können“, sagte Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG).

Kein Platz für weitere Container in Boltenhagen

Die Stellplätze für Wertstoffcontainer im Ostseebad Boltenhagen, hier an der Kastanienallee, sind bereits ausgelastet. Quelle: Malte Behnk

Im Ostseebad Boltenhagen gibt es insgesamt 17 Container für Altpapier und damit sind die fünf Standorte in Boltenhagen, Tarnewitz und Redewisch auch ausgelastet. Ohne großen Aufwand lassen sich dort nicht mehr Container aufstellen. Die Gemeindevertreter werden sich am 25. Juni damit befassen. In Damshagen steht das Thema am 8. Juli auf der Tagesordnung der Gemeindevertretung. In der Gemeinde gibt es bisher keine Altpapiercontainer.

Von Malte Behnk