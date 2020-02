Grevesmühlen

Wussten Sie, dass in Grevesmühlen spannende Boxmeisterschaften stattfanden? Oder dass Ende der 1940er Jahre mehrtägige Weihnachtsmärkte – nämlich vom 22. bis 31. Dezember – mit Karussells, Verkaufsbuden aller Art und Spielhallen organisiert worden waren? Oder dass es 1956 erstmals ein Wagenrennen von Schülern mit Eigenmodellen und zu der Zeit bereits wie heute einen Festumzug und einen Sportnachmittag in der Stadt gegeben hatte? Mehrere Plakate zeugen davon, die ab dem 25. Februar im städtischen Museum in Grevesmühlen ausgestellt werden sollen.

Boxen hatte in Grevesmühlen eine große Bedeutung. Mehrere Wettkämpfe fanden in der Stadt statt. Quelle: Jana Franke

Zu verdanken sind diese Grevesmühlens Ortschronist Eckart Redersborg. Dem 82-Jährigen sind sie Ende der 1970er Jahre nach einer Haushaltsauflösung zur Verfügung gestellt worden. Die Nachfahren von Otto Schapert, einst Erfinder des Krähensymbols für Grevesmühlen, hatten sie ihm überlassen. „Fortan lagen die Erinnerungen bei mir auf dem Boden. Und bevor sie irgendwann im Container landen, übergebe ich sie gern dem Museum“, erklärt Eckart Redersborg.

Auch ein ganz besonderer Schatz ist darunter, den es so in der Form bisher kein zweites Mal gibt: ein Plakat zur Einweihung des Ehrenmals für die Opfer der „Cap Arcona“. Am 8. September 1957 ist sie am Tannenberg zelebriert worden. Nur mit weißen Samthandschuhen fasst Museumsleiterin Marina Safarjan die Erinnerung in Papierform an. Zu wertvoll ist sie, als dass die Ecken noch mehr einreißen, als sie es nach fast 63 Jahren ohnehin schon tun.

Etwa 100 Plakate aus den Jahren 1948 bis Ende der 1950er Jahre stellt Eckart Redersborg dem Museum zur Verfügung. Entstanden sind sie in den Grevesmühlener Druckereien von Wolfgang Neu sowie Korn&Salchow.

Ihren Platz finden werden die Plakate in dem Raum für Sonderausstellungen des Museums. Diesem stehen im Vereinshaus am Kirchplatz insgesamt fünf Räume zur Verfügung. Auf einer Fläche von etwa 224 Quadratmetern werden die Ur- und Frühgeschichte (von der Steinzeit bis in die frühdeutsche Zeit),

Im Museum wird ebenso die Ur- und Frühgeschichte anschaulich thematisiert. Quelle: Jana Franke

die Geschichte der erstmals 1230 erwähnten Stadt mit historischen Kostümen und Funden

Dieser Kinderwagen ist um 1900 durch Grevesmühlen geschoben worden. Er ist eine Spende von Joachim Bössow. Quelle: Jana Franke

Historische Kleidungsstücke – unter anderem von Großherzog Friedrich Franz II. und seiner Gattin Auguste – sind ebenfalls im städtischen Museum zu sehen. Quelle: Jana Franke

sowie die Katastrophe rund um die „Cap Arcona“ beleuchtet.

1945 sank die nicht als Flüchtlingsschiff gekennzeichnete und dadurch beschossene „Cap Arcona“. Besucher des Stadtmuseums in Grevesmühlen erfahren mehr über die Katastrophe mit tausenden Toten. Quelle: Jens Büttner

Zu den ältesten Funden zählen eine mittelalterliche Fensterscheibe mit Bischofsdarstellung oder auch ein Stielknochenkamm, der beim Abriss des ehemaligen Polizeigebäudes am Markt (dem heutigen Standort des Rathauses) gefunden worden war. Er stammt vermutlich aus der Zeit, als Grevesmühlen noch ein Schloss hatte. „Im Zuge des Neubaus des Rathauses bereicherten archäologische Ausgrabungen das Bild des mittelalterlichen Grevesmühlens um neue Erkenntnisse“, freut sich Marina Safarjan. Überraschend waren seinerzeit auch zahlreiche Gräber in dem Bereich, die eine Nutzung des Geländes als Friedhof belegen.

Auf diese mittelalterliche Fensterscheibe ist Museumsleiterin Marina Safarjan besonders stolz. Quelle: Jana Franke

Ebenso wertvoll ist die Asche, die in einer Vitrine gelagert ist. Sie stammt aus dem Jahr 1659, als es in Grevesmühlen einen verheerenden Brand gegeben hatte, der die gesamte Stadt zerstörte und lediglich die Mauern der Kirche verschonte. Die sogenannte Brandschicht ist ebenfalls im Zuge des Rathaus-Neubaus entdeckt worden.

1659 hatte es in Grevesmühlen einen Großbrand gegeben. Bei Ausgrabungen sind Brandreste gefunden worden. Quelle: Jana Franke

Dass Geschichte auch richtig viel Geld kosten kann, merkte die Stadt, als Hobbyarchäologe Carsten Schmoldt aus Klütz beim Stöbern auf eBay einen Prägestempel für einen Doppelschilling aus dem Jahr 1524/25 aus der Grevesmühlener Münzstätte entdeckte. „Den haben wir dann 2014 über eine Auktion der Firma Künker für 1066,90 Euro erworben“, erinnert sich Stadtarchivar Alexander Rehwaldt. Ausgestellt ist das gute Stück nun im Museum.

Dieser Prägestempel aus dem Jahr 1524/25 ist für das Grevesmühlener Museum bei eBay ersteigert worden. Quelle: Jana Franke

Stolz ist Museumsleiterin Marina Safarjan auch auf die Exponate, die dem erfolgreichsten Grevesmühlener Kaufmann August Pelzer gewidmet sind. Der 1934 Verstorbene war Mitbegründer und jahrzehntelang Vorstandsmitglied des mecklenburgischen Handelsvereins. Chronist Eckart Redersborg gestaltete Ausstellungstafeln zur Geschichte der Firma und der Familie, die in einem leerstehenden Geschäft in der Wismarschen Straße ausgestellt sind. Zudem überzeugte der ehemalige Lehrer Pelzer-Nachfahren, für die Dokumentation der Geschichte der Familie Erinnerungsstücke zur Verfügung zu stellen. Darunter sind Originalfotos, die Urkunde zur Ernennung des ersten Ehrenbürgers von Grevesmühlen und vieles mehr, die im Museum, das künftig eine Kooperation mit dem Schönberger Museum eingehen will, ausgestellt sind. Ein Blick hinein lohnt sich also allemal.

Zahlen und Fakten Am 16. Juni 2006 ist das städtische Museum im Vereinshaus, der ehemaligen Schollschule, eingeweiht worden. Zuvor war es im ältesten Haus am Markt zu finden. Die Öffnungszeiten im Winter: dienstags und mittwochs von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr, donnerstags 10 bis 12.30 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr. Die Öffnungszeiten im Sommer: dienstags bis freitags 10 bis 12 Uhr sowie 13 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr. Kontakt: persönlich am Kirchplatz 5 in Grevesmühlen, telefonisch unter 03881/723260 oder per Mail unter museum@grevesmuehlen.de

Das städtische Museum ist seit Juni 2006 in der ehemaligen Schollschule am Kirchplatz zu finden. Zuvor war das älteste Haus Grevesmühlens links neben dem Rathaus Treffpunkt für Museumsfreunde. Quelle: Jana Franke

Von Jana Franke