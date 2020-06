Blitz zerstört Reetdachaus in Groß Schwansee: „Ofentür ist regelrecht herausgeflogen“

Groß Schwansee

Der Bewohner eines Reetdachauses in Groß Schwansee hat großes Glück gehabt, als am Sonnabend beim Gewitter ein Blitz in sein Haus einschlug. Der Mann, der das haus als Altersruhesitz nutzt, hatte gerade den Ofen im Wohnzimmer angeheizt und sich ein Stück davon entfernt, als es knallte. „Der Blitz hat auch den Ofen erreicht und die Tür ist regelrecht herausgeflogen“, berichtet Kalkhorsts Gemeindewehrführer Rainer Oppor, was ihm der Mann erzählt hatte, der sich ins Freie retten konnte.

Der Bewohner wurde nicht verletzt, musste aber miterleben, wie sein Haus vollkommen vom Feuer zerstört wurde. Die Feuerwehren der Gemeinde Kalkhorst, aus Klütz, Boltenhagen, Dassow und Selmsdorf konnten das Gebäude nicht retten. „Die benachbarten Häuser haben wir alle schützen können. Allerdings hat eins dabei einen Wasserschaden erlitten, weil das Löschwasser irgendwann durchs Reetdach gesickert ist“, berichtet Rainer Oppor weiter.

Feuerwehren bis zum Morgen im Einsatz

Gegen 16.30 Uhr war der Blitz am Sonnabend eingeschlagen und bis 7 Uhr am Sonntagmorgen waren die letzten Feuerwehrleute mit Löscharbeiten beschäftigt, während ein Teil schon gegen Mitternacht abgerückt war. Als die Feuerwehren eintrafen, brannte das Dach bereits lichterloh. Während erste Löscharbeiten mit dem Wasser der Fahrzeugtanks gestartet wurden, mussten zusätzliche Wasserleitungen mit Schläuchen aufgebaut werden.

Glück im Unglück hatte der Bewohner eines Reetdachauses in Groß Schwansee (Nordwestmecklenburg). Nachdem der Blitz ins Haus eingeschlagen hatte, brannte es komplett nieder. Fünf Feuerwehren konnten nur benachbarte Häuser schützen.

Die Brandschützer hatten bei dem Reetdach mit vielen Glutnestern zu kämpfen. Deswegen wurde schon am Abend ein Bagger zur Unterstützung eingesetzt, der Teile des Hauses öffnete. „Auch heute Morgen sind noch einige Stellen, die glimmen. Da müssen wir noch etwas nachlöschen“, so Rainer Oppor, der den vielen ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz dankt.

150 000 Euro Schaden

Der Bewohner des abgebrannten Hauses ist mit seiner Frau inzwischen im Hotel in Groß Schwansee untergekommen. Der Schaden an seinem Haus wird auf mindestens 150 000 Euro geschätzt.

Von Malte Behnk