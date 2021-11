Blitzer in Rolofshagen mit Aufklebern außer Betrieb gesetzt

Rolofshagen

Bereits mehrfach wurde die Geschwindigkeitsmessanlage in Rolofshagen manipuliert. Der jüngste Vorfall ereignete sich an diesem Wochenende. Unbekannte haben etliche Aufkleber auf dem Blitzer angebracht und damit die Anlage außer Gefecht gesetzt. Die Aufschriften auf den Aufklebern deuten darauf hin, dass es Anhänger der Querdenker-Szene gewesen sein könnten, die für die Tat verantwortlich sind. Die Aufkleber waren in und um Grevesmühlen bereits während des Bundestagswahlkampfes aufgetreten, sie waren in großer Stückzahl auf den Wahlplakaten der demokratischen Parteien entdeckt worden. Der Blitzer in Rolofshagen sowie die Anlage in Mallentin sind in der Vergangenheit regelmäßig das Ziel von Angriffen, unter anderem waren die Blitzer mit rosa Farbe beschmiert worden.

Die Aufkleber aus der Querdenker-Szene waren bereits im Wahlkampf aufgetreten. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Von OZ