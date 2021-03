Grevesmühlen

Was sagt es eigentlich über eine Stadt aus, wenn es dort besonders viele Blumenläden gibt? Das frage ich mich, wenn ich durch Grevesmühlen fahre. Vielleicht wussten sie das nicht, aber glauben Sie mir: Die Dichte der Orte an denen man Sträuße für die Vase, Pflanzen und Bäume kaufen kann, ist enorm hoch. Nirgendwo in MV ist mir das so aufgefallen wie hier.

Ich komme ja aus Bad Doberan. Die Stadt hat 500 Einwohner mehr, zwei Blumenläden und keine einzige Gärtnerei. Da können sie nur lachen, ich weiß. Hämisch könnte ich sagen: Die Stadt mit ihren weißen Häusern und der Dampflok ist eben auch schön, ohne allzu viel Blumenschmuck.

Aber in Wahrheit müssen wir einfach weiter fahren, um Blumen zu kaufen. Die viel wichtigere Frage lautet ohnehin: Was sagt es über die Menschen einer Stadt aus, wenn sie sich mit vielen Blumen umgeben? Garantiert nur Gutes! Ich kaufe mir heute jedenfalls eine Primel. Frei nach dem Motto: Wo es blüht, da lass dich ruhig nieder.

Von Juliane Schultz