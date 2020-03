Bluthochdruck, Diabetes, Krebs: Beratungsmobil tourt durch Nordwestmecklenburg

Wismar

Das Beratungsmobil des Landkreises ist wieder auf Tour. Nach einem Jahr Stillstand kommt es zweimal in der Woche mit seinen gesundheitsfördernden präventiven Angeboten in die Dörfer. Ziel ist laut Landrätin Kerstin Weiss ( SPD), den ländlichen Raum attraktiv zu halten oder zu machen.

Kein Ersatz für ärztliche Behandlung

Der Fachdienst Gesundheit bietet im März zunächst vier Touren mit verschiedenen Inhalten an: die Diabetiker- und die Präventionssprechstunde, die Eltern- und die Krebsberatung. Zusätzlich sind immer Blutdruck- und Blutzuckermessungen möglich, ebenfalls die Beratung zu allgemeinen Gesundheitsthemen wie die Sturzprävention und Impfberatung sowie die Präventionsberatung zum Beispiel zur Patientenverfügung und der Vorsorgevollmacht. „Das Angebot ist kein Ersatz für die medizinischen Versorgung. Die Kollegen vom Fachdienst Gesundheit geben lediglich Vermittlungsempfehlungen“, betont Kerstin Weiss.

Das Beratungsangebot soll noch ausgebaut werden. Der Landkreis hat eine Stelle ausgeschrieben und ist mit dem Jobcenter für eine geförderte Stelle im Gespräch. „Wir fragen Gemeinden an, ob Interesse an dem Beratungsmobil besteht und ob sie vielleicht einen Raum, beispielsweise im Gemeindezentrum, zur Verfügung stellen. Dann können sich die Einwohner hinsetzen“, sagt Mathias Frenz. Der Verwaltungsleiter im Fachdienst Jugend bittet die Bürgermeister, „gerne auf uns zu zukommen und ihr Interesse zu bekunden“.

Zwei Touren pro Woche geplant

Am 27. Februar gestartet sind in diesem Monat sieben Touren geplant. Am 5. März steht das Mobil von 10 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz in Warin. Neben der Präventionssprechstunde wird eine Krebsberatung für Patienten und deren Angehörige angeboten. „Wir haben Anträge für Schwerbehinderung und eine Reha-Kur und bieten eine allgemeine soziale Beratung“, informiert Marina Sellschopp-Schilhab, die als Familienhebamme im Gesundheitsamt tätig ist.

Diabetikersprechstunde

Die Montagstour (am 9. und 23. März) führt nach Groß Krankow (10 bis 10.45 Uhr am Lädchen), Alt Meteln (11.15 bis 12 Uhr) und Brüsewitz (12.30 bis 13.15 Uhr). An allen Standorten wird auch eine Diabetikersprechstunde angeboten, das heißt, die Mitarbeiter beraten zu Ursachen, Symptomen und krankheitsbedingten Problemen bei Diabetes.

Präventionssprechstunde

Dienstags (am 10. und 31. März) steht das Beratungsmobil mit seiner Präventionssprechstunde am Gemeindehaus Benz, in Züsow auf dem großen Parkplatz und in Glasin Hinter dem Dorfplatz. Die Sprechzeiten sind wie bei der Montagstour.

Mittwochs (am 11. und 25. März) macht das Mobil von 9.30 bis 10.15 Uhr in Kalkhorst, von 10.45 bis 11.30 Uhr in Pötenitz und von 12 bis 12.45 Uhr in Selmsdorf Station. Auf dieser Tour wird auch die Diabetikersprechstunde angeboten.

Hebamme berät junge Eltern

Donnerstags (am 2. April) werden Passee (Dorfstraße) und Hornstorf (am Hornstorfer Krug) angesteuert. Von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 14 Uhr berät eine Familienhebamme Eltern zum richtigen Umgang mit Babys und Kleinkindern. Themen sind zum Beispiel die gesunde Ernährung, das Schlafverhalten, die gesunde Umgebung und das Impfen. Außerdem erfolgt die Präventionsberatung.

Kontakt: i.scheufler@nordwestmecklenburg.de (Telefon 038 41/30 40 53 11). Der Fahrplan steht auch im Internet: www.nordwestmecklenburg.de/beratungsmobil

