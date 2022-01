Bobitz

Zum Anstoßen ist den Bobitzer Narren zu Silvester nicht. Im Gegenteil: Alle Termine sind abgesagt. Zum zweiten Mal in Folge. „Dabei hatten wir die Plakate schon gedruckt, die Tänze waren einstudiert und das Programm im Entstehen“, berichtet Marcel Rein, Vorsitzender des Bobitzer Carneval Clubs (BCC), und ergänzt: „In normalen Zeiten wäre der Vorverkauf seit November in vollem Gange. In diesem Jahr hatten wir den Start auf die Weihnachtszeit geschoben, weil wir zwar abwarten wollten, aber dennoch voller Hoffnung waren.“

Doch die wurde jäh zerstört, als die neuen Corona-Regeln von der Bundes- und Landesregierung festgelegt wurden. „50 Prozent Auslastung, Masken, Abstand und Testpflicht – wie soll man unter diesen Bedingungen unbeschwert feiern können?“, fragt der Bobitzer Karnevalist. So blieb dem Vorstand nun nichts anderes übrig, als alle geplanten Veranstaltungen in den Winterferien in der Sporthalle abzusagen.

Zwei Tänze sind einstudiert

Als der Beschluss in der Messenger-Gruppe veröffentlicht wurde, wurden viele weinende Smileys hin und her geschickt. „Ja, wir sind alle enttäuscht und traurig“, sagt Doreen Rein, Trainerin der Frauentanzgruppe. „Das ganze Jahr haben wir trainiert, uns sogar vor jedem Treffen getestet. Es ist so schade, dass wir nun wieder nicht auftreten können“, fasst die 50-Jährige das Dilemma zusammen. Zwei Tänze wurden in den vergangenen Monaten einstudiert, trotz der Unsicherheit, ob überhaupt irgendwas stattfinden kann. „Ja, das hat man auch an der Motivation gemerkt“, gibt Doreen Rein zu. „Die war manchmal schon getrübt.“

Am schlimmsten war die Trainings- und Auftrittsabsage für die Kleinsten. Als sie erfahren hatten, dass nicht mehr getanzt werden darf, flossen auch ein paar Tränen. „Für die Kinder ist diese Pandemie besonders schlimm. Als erstes gibt es immer für sie Einschränkungen“, hat die Karnevalistin festgestellt, deren drei Kinder alle im Bobitzer Verein aktiv sind. Seit 23 Jahren trainiert sie die Tanzgruppe. Manche Tänzerinnen, die damals angefangen haben, sind heute noch aktiv. „Für uns ist es nicht nur tanzen, sondern auch Fitness und Sport. Es haben sich Freundschaften entwickelt. Deswegen war es uns wichtig, dass wir uns auch in der Pandemie weiter treffen. Dabei haben wir die geltenden Regeln wirklich ernst genommen“, betont sie noch einmal im OZ-Gespräch.

In einem Alter, in dem jedes Jahr zählt

Auch für Norbert Peters, langjähriger Vorsitzender des Vereins und Mitglied im Elferrat, ist die Pandemie nicht einfach zu ertragen. Für den 71-Jährigen waren die Wintermonate seit 1986 geprägt von Karneval, Unbeschwertheit und Feiern. „Ich bin jetzt in einem Alter, in dem jedes Jahr zählt“, gibt er offen zu. „Wer weiß, wie oft ich noch mitfeiern und mitwirken kann. Da tun die zwei leeren Jahre wirklich weh“, wird er nachdenklich.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gerade deswegen ist er bei jeder Aktion dabei. Denn trotz Pandemie sind die Bobitzer Karnevalisten nicht untätig. Sie haben kurze Videos zusammengeschnitten, mit Sequenzen aus alten Veranstaltungen und neuen Aufnahmen, die die Mitglieder zu Hause selbst gefilmt hatten. Diese wurden in den sozialen Medien veröffentlicht, um so auch in Kontakt zu bleiben. Denn das große Sommerfest hatte auch nicht stattfinden können. Lediglich am 11. November hatten sie sich intern getroffen. „Es ist wirklich nicht einfach, alle bei der Stange zu halten“, weiß Marcel Rein, der sehr froh ist, dass „noch alle Mitglieder mit an Bord sind“.

Von Katja Peters