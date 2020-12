Boltenhagen

Der Jahreswechsel wird ruhig im Ostseebad Boltenhagen. Statt mit etwa 10 000 Touristen werden die 2500 Einwohner wegen Corona einmal unter sich feiern. Bevor das klar war, wurde in der Gemeindevertretung schon über ein Böllerverbot im Seeheilbad diskutiert. Die Fraktion der Grünen hatte vor einem Jahr den Antrag gestellt.

Böllerverbot fast im ganzen Ostseebad

Nach Debatten im Umweltausschuss und jetzt im Kurbetriebsausschuss wird deutlich: Es darf eigentlich schon jetzt nur an wenigen Stellen im Gemeindegebiet Feuerwerk gezündet werden. Offenbar wissen das aber die meisten Einwohner und vor allem die Urlauber nicht. Reetdachhäuser, Kliniken, Kirche und Altenheime werden schon jetzt von regelmäßigen Verfügungen des Landkreises im Umkreis von 200 Metern geschützt.

Wenige Straßen ausgenommen

Nach einer Recherche von Gemeindevertreterin Beatrix Bräunig ( SPD) bleiben als freie Zonen zum Böllern noch das östliche Ende des Dünenwegs, ein Teil des Ortsteils Redewisch, der Ortsteil Wichmannsndorf und die Sportanlage, das Urlauberdorf an der Kastanienallee, das Wohngebiet zwischen August-Bebel- und Friedrich-Engels-Straße, die Ostseeallee vom Kurhaus bis zum Robert-Blum-Platz, das Regenbogen Camp, die Tarnewitzer Huk, ein kleiner Teil von Tarnewitz sowie Hotels und Marina der Weißen Wiek. Selbst an den Strand reichen die Verbotszonen an den Strandzugängen 1, 2, 14 bis 18 und 20 heran.

Wer setzt Verbote durch?

„Nach unserer Anfrage zu einem kompletten Böllerverbot hat der Landkreis sich auf die Allgemeinverfügung berufen, die diese Schutzbereiche vorgibt“, sagte Beatrix Bräunig im Kurbetriebsausschuss. „Ich frage mich aber: Wer setzt die Einhaltung dieser Verfügung durch?“ Gemeindevertreter Christian Schmiedeberg ( CDU) benannte die Verantwortlichen: „In erster Linie ist das ein Problem des Landkreises und des Ordnungsamtes. Die müssen Kontrollen und alles weitere nach existierenden Vorschriften umsetzen“, gab er einen Auftrag an den Landkreis.

Die Politiker des Ostseebads sehen aber auch, dass Polizei und Ordnungsbehörden rein personell nicht dazu in der Lage sein werden, flächendeckend die Böllerverbote um schützenswerte Gebäude und Einrichtungen durchzusetzen. Im Dezember 2019 hatte das Amt Klützer Winkel vor allem für Ortsfremde Schilder aufgehängt, um an das bestehende Verbot zu erinnern.

„Es muss im Ort gelebt werden.“

Gemeindevertreter Michael Steigmann ( Die Linke) brachte daher Einwohner und die Tourismusbetriebe ins Gespräch. „Aus anderen Orten kenne ich es, dass es funktionieren kann, wenn die Bevölkerung mitzieht und einer auf den anderen achtet. Es muss aber im Ort gelebt werden und dazu müssen wir die Argumente an die Einwohner bringen.“

In Hauswurfsendungen könne die bisherige Diskussion zusammengefasst werden, mit dem Appell an die Boltenhagener im Sinne des Umweltschutzes und der Vermeidung von Lärm und Müll über das Silvesterfeuerwerk nachzudenken und eventuell freiwillig drauf zu verzichten. Gemeinde und Kurverwaltung könnten das Jahr über dann eine Alternative planen, wie ein zentrales Feuerwerk oder eine Lasershow ganz ohne Knall und Rauch und Müll.

Schon geltende Verbote und Einschränkungen Eigentlich jedes Jahr erlässt der Landkreis eine Verfügung über das abbrennen von Feuerwerk zum Jahreswechsel: Aufgrund des § 24 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) vom 31. Januar 1991 (BGBl. I S. 1617) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit der Landesverordnung über die Bestimmung der zuständigen Behörden auf dem Gebiet des Sprengstoffrechts (SprengZustLVO M-V) vom 14. Juli 2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 173) ergeht folgende Allgemeinverfügung: Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie 2 wird über das vom 2. Januar bis 31. Dezember bestehende Abbrennverbot hinaus am 31. Dezember und 1. Januar im Landkreis Nordwestmecklenburg aus Gründen der Brandgefahr wie folgt eingeschränkt: Im Umkreis von 200 m um brandgefährdete Objekte (wie z.B. reetgedeckte Gebäude, Holzlager, Scheunen und Stallungen u.ä.) ist das Abbrennen von Raketen und sogenannte „Römische Lichter“ verboten. Im Umkreis von 100 m um brandgefährdete Objekte (wie z.B. reetgedeckte Gebäude, Holzlager, Scheunen und Stallungen u.ä.) ist das Abrennen von Kanonenschlägen, Knallfröschen und sonstigen Feuerwerkskörpern der Kategorie 2 verboten. Zuwiderhandlungen gegen diese Verbote gelten als Ordnungswidrigkeiten gemäß § 46 SprengV und sind mit Geldbuße bis zu zehntausend Euro bedroht. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 sind durch einen entsprechenden Aufdruck auf der Verpackung deutlich erkennbar und dürfen an Personen unter 18 Jahren nicht abgegeben werden. Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenpflegeheimen ist verboten.

Hotels und Vermieter ins Boot holen

Noch wichtiger war Steigmann, die Unternehmen aus der Tourismusbranche mit ins Boot zu holen. „Wenn sie nicht mitziehen, können wir das ohnehin vergessen.“ Die Urlauber müssten über Hotels und Vermieter darüber informiert werden, dass Boltenhagen sich zwar über Gäste zum Jahreswechsel freut, das private Feuerwerk aber nur sehr eingeschränkt stattfinden darf. Im nächsten Gespräch der Kurverwaltung mit den Touristikern soll das Thema schon angesprochen werden.

Müll vom Silvesterfeuerwerk am Strand ist nur ein Grund, warum im Ostseebad Boltenhagen über ein Böllerverbot gesprochen wird. Quelle: Hannes Ewert

Drei Strandabschnitte ohne Knallerei

Aus der Diskussion in den Ausschüssen hat sich ergeben, dass für den bevorstehenden Jahreswechsel drei Strandabschnitte mit Bannern als familien- und tierfreundlich markiert werden sollen – ein Appell an die Feiernden. „Die Bereiche wären dann böllerfrei und wir hätten mal ein kleines Testergebnis, wie das überhaupt ankommt“, sagte Gemeindevertreter Mirko Klein ( CDU), Vorsitzender im Kurbetriebsausschuss.

Einzelne Strandabschnitte von Feuerwerk freizuhalten, hatten auch die Grünen in ihrem Antrag mit dem Beispiel der Kaiserbäder aufgeführt. Deren Fraktionsvorsitzender Danny Holtz hatte nach Rückmeldungen des Landkreises und der Amtsverwaltung auch vorgeschlagen, zumindest für den Bereich vom Meer bis zur Ostseeallee ein Feuerwerksverbot zu schaffen. Der Bereich mit Dünen und Küstenschutzwald könne so vor dem Müll geschützt werden.

