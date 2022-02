Börzow/Degtow

Auf spiegelglatter Fahrbahn ist am späten Abend auf der Bundesstraße 105 in Neu Degtow bei Grevesmühlen ein Lkw-Fahrer schwer verunglückt. Er benötigt schnelle ärztliche Hilfe. Dazu wird ein Rettungshubschrauber aus Greifswald angefordert. Doch wo kann er am besten landen, welche Vorbereitungen sind dazu zu treffen?

Fragen, die an diesem 12. Januar 2021 auch Willi Cordes beschäftigen. Seit zwei Jahrzehnten ist der heute 30-jährige bei der Feuerwehr, zuerst im Jugendbereich und seit 14 Jahren als Aktiver. Feuerwehrmann ist der Ortswehrführer der Wehr Börzow/Gostorf mit Leib und Seele. Hier kann er sich für die Dorfgemeinschaft einbringen und muss anpacken, wie er sagt. Das mag der junge Mann, der auch die Herausforderungen nicht scheut. Vor dieser standen er und seine Kameraden bei jenem schweren Verkehrsunfall. Einen Platz für den Rettungshubschrauber nachts und bei diesen Witterungsverhältnissen herzurichten, gestaltete sich als sehr schwierig. „Der Pennyparkplatz war dafür zu klein. Die Laternen standen zu eng“, blickt er zurück. Zum Landeplatz wurde deshalb die B 105 zwischen der Ampelkreuzung und der Total-Tankstelle. Diese Fläche war 25 x 50 Meter groß, wurde mit Beleuchtungsmaterial und anderen Sicherungselementen von den Brandschützern so hergerichtet, dass sie von den Akteuren im Rettungshubschrauber sofort zu erkennen war. Zusätzlich hatten sie Warnblinkmarkierleuchten aufgestellt. „Darüber staunte sogar die Crew des Hubschraubers“, sagt Cordes. Diese Brandschützer sperrten außerdem die Straße ab und brachten in ihrem Mehrzweckfahrzeug den Notarzt vom Hubschrauber zur etwas mehr als einen Kilometer entfernten Unglücksstelle zum verletzten Fahrer. Auch das lief reibungslos und ohne größere Probleme ab.

Nicht mehr zu retten war der brennende Transporter zwischen Rankendorf und Grevenstein. Als die Feuerwehrleute eintrafen, hatte er bereits lichterloh gebrannt. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Nach über drei Stunden war der außergewöhnliche Einsatz auch für die 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Börzow/Gostorf vor Ort ebenso wie für die Freiwillige Feuerwehr aus Grevesmühlen beendet. Ihr Einsatz war immens wichtig, denn sie schnitten das Dach und die Beifahrertür des Lkw mit hydraulischem Gerät frei, so dass der Verletzte ärztlich versorgt werden konnte.

Transporter war nicht mehr zu retten

Den Platz für einen Rettungshubschrauber zu schaffen, das war auch für Willi Cordes neu. Wie für seine Kameraden sind auch für ihn Nachteinsätze aber keine Seltenheit. So wie der Brand eines VW-Transporters zwischen Rankendorf und Grevenstein, zu dem die Feuerwehrleute in der Nacht vom 24. auf den 25. März 2021 um 1.13 Uhr gerufen wurden. Der VW-Transporter, der von einem Landwirtschaftsbetrieb in Börzow gestohlen wurde, brannte bereits lichterloh und war nicht mehr zu retten. Um versteckte Glutnester zu finden, setzten die Kameraden eine Wärmebildkamera ein. Im Einsatz waren die Ortswehren Börzow/Gostorf, Papenhusen und Mallentin sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Roggenstorf.

Mit dem Aufstehen hat Willi Cordes übrigens keine Probleme. Er ist es von klein auf gewohnt, wie er sagt. Auch seiner Lebensgefährtin macht es nichts aus, wenn er dann losfährt. „Sie hat mich ja so kennengelernt“, so Cordes. Familie, Job und Feuerwehr unter einen Hut zu kriegen, das ist nicht immer einfach. Aber es ist möglich. Zum Glück zeigt der Arbeitgeber Verständnis dafür, wenn es brennt und der Industriemechaniker deshalb nicht rechtzeitig an seinem Arbeitsplatz in Lübeck sein kann. Denn das ist heute längst nicht mehr selbstverständlich.

Börzow hat wieder eine Jugendfeuerwehr

Wichtig ist dem Ortswehrführer auch der Nachwuchs, um in Zukunft genügend Aktive für die Einsätze zu haben. Und besonders froh ist er in diesem Zusammenhang darüber, dass nach einem Schnuppertag im September 2021 in Börzow der Jugendfeuerwehr wieder neues Leben eingehaucht werden konnte. Sie hatte aufgehört zu existieren. Jetzt gibt es diese Gruppe in Börzow – geleitet wird sie von Robert Staerke und Philipp Cordes – mit insgesamt zehn Mitgliedern wieder.

Von Dirk Hoffmann