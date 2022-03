Börzow: Spannendes Porträt über Kristin Brandt und ihren Kräutergarten

Börzow

„Heimatküche“ lautetet der Titel der NDR-Sendung, bei der Landfrauen aus ganz Deutschland nicht nur einen Einblick in die heimische Küche sondern in ihr Leben und ganz besonders in ihre Lebensphilosophie geben. Mit dabei war jetzt auch Kristin Brandt aus Börzow mit ihrem Kräutergarten und vielen anderen spannenden Ideen und Projekten.

Am Montagabend lief die Sendung in den dritten Programmen. Wer die Sendung verpasst hat, in der ARD-Mediathek ist sie zu sehen. Warum sich das Anschauen lohnt? Weil es nicht nur ein faszinierenden Porträt über Kristin Brandt und ihr wundervolles Stück Land inmitten von Börzow, es gibt auch ein paar Anregungen für Rezepte zum Thema Rohkost. Klingt nicht lecker? Sie werden sich wundern, schauen Sie einfach rein.

Seit 1996 betreibt sie den Kräutergarten hinter der Kirche in Börzow, jüngstes Projekt ist die solidarische Landwirtschaft. Menschen aus der Region bezahlen pro Monat eine Pauschale und erhalten dafür regelmäßig, was Garten und Jahreszeit hergeben. Wer mehr darüber wissen möchte, der kann in Börzow vorbeischauen, unter www.brandtgruen.de gibt es weitere Informationen.

Von OZ