Schönberg/Börzow

Warum haben Lehrer an Grund- und Förderschulen sowie Kita-Erzieher beim Impfen gegen das Coronavirus Vorrang? Diese Frage beschäftigt Maik-Diallo Schneider und andere Erzieher in stationären Wohngruppen.

Die persönliche Meinung des 57-Jährigen, der für den Verein „Sozialpädagogische Kinder- und Jugendgemeinschaft Schönberg“ arbeitet: „Wir arbeiten täglich teilweise 24 Stunden in unseren Wohngruppen und haben ständig Kontakt mit unseren Kindern und Jugendlichen, jedoch haben wir das Gefühl, dass in der Öffentlichkeit und in den Medien wir mit unserer Arbeit kaum Beachtung finden.“ Nachfragen beim Bürgertelefon der Landesregierung wegen der unterschiedlichen Impfreihenfolge seien bisher erfolgreich geblieben.

Maik-Diallo Schneider kümmert sich in Börzow um Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben und 14 Jahre, die regelmäßig zu ihren Eltern und Großeltern fahren. „Der Kontakt ist im Prinzip wie in einer Familie“, erläutert der Kalkhorster. Er arbeitet seit vielen Jahren in seinem Beruf. Die ungleiche Behandlung bei der Impf-Reihenfolge kann er nicht verstehen.

Geschäftsführerin bestätigt: Es gibt die Diskussion

Damit ist Maik-Diallo Schneider bei Weitem nicht allein. Dietlinde Gohr, Geschäftsführerin des Vereins „Sozialpädagogische Kinder- und Jugendgemeinschaft“, berichtet: „Es gibt die Diskussion: Warum werden Erzieher unterschiedlich behandelt?“ Sie habe sich an das Sozialministerium gewandt und könne Maik-Diallo Schneiders Ansicht verstehen.

Das Schweriner Gesundheitsministerium antwortet auf die Anfrage, wie es zu der Kritik steht und womit der Impf-Vorrang von Lehrern und Kita-Erziehern begründet wird: „Der Wunsch nach einer frühen Impfung ist sehr verständlich und nachvollziehbar.“ In Mecklenburg-Vorpommern werde jedoch nach der Reihenfolge geimpft, die in der Corona-Impfverordnung des Bundes vorgegeben ist.

Bundesverordnung macht Unterschied bei Impf-Reihenfolge

„Danach sind Grund- und Förderschullehrer sowie Erzieher in die Priorität zwei eingestuft, Personen der Jugendhilfe sind nach der Verordnung in der Priorität drei“, erläutert das Ministerium auf Anfrage. Es ordnet Wohngruppenerzieher den „Personen der Jugendhilfe“ zu.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Ministerium teilt mit, mit der Einordnung der Grund- und Förderschullehrer sowie Erzieher solle dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sie Kinder betreuen, die aufgrund ihres Alters beziehungsweise ihres Entwicklungsstandes nicht in der Lage seien, die allgemeinen AHA-Regeln einzuhalten: Abstand halten, Hygiene beachten und im Alltag Maske tragen. Das Ministerium meint: „Diese Personen sind somit einem höheren Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus ausgesetzt als Personen, die ältere Kinder betreuen.“

Von Jürgen Lenz