Börzow

Auf dem Börzower Sportplatz drehte sich am Sonnabend alles um den Kürbis. Der Kulturverein hatte zum beliebten Kürbisfest eingeladen. Ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten Kinder und Eltern vor allem beim Kürbisschnitzen und beim Basteln, bei dem wunderschöne, mit Naturmaterialien dekorierte Laternen entstanden. Sichtlich Spaß hatten die Kinder auch beim Kürbiskegeln und beim Kürbisrollen. Höhepunkt war der Umzug mit den selbst gesbastelten Laternen durch den Wald.

Das nächste Highlight in der Börzower Waldarena ist übrigens schon in Sicht: Am Mittwoch, dem 2. Oktober, findet das zweite Flutlichtturnier der Fußballer statt. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Von OZ