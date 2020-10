Börzow

Autofahrer, die zwischen Börzow und Bernstorf unterwegs sind, müssen sich ab Montag, 26. Oktober, eine Umleitung suchen. Bis zum 6. November ist die Brücke über die Stepenitz gesperrt. Der Grund sind dringende Brückenarbeiten, von einer Not­sanierung spricht der Landkreis.

Aufgrund der geringen Straßenbreite muss die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Eine Umleitung über Grevesmühlen und Hanshagen ist ausgeschildert. Die Schülerbeförderungs­linie wird in Börzow getrennt und ein zweites Fahrzeug über einen Subunternehmer ein­gesetzt. Es werden alle Haltestellen bedient, so der Landkreis mit. Bei den morgendlichen Fahrten kommt es voraussichtlich zu einer verspäteten Ankunft in Grevesmühlen um ­etwa fünf bis zehn Minuten. Die betroffenen Schulen wurden von Nahbus informiert.

Die Brücke über die Stepenitz muss saniert werden. Quelle: KES

Für die Rückfahrten werden die Schüler an der Haltestelle des Grevesmühlener Gym­nasiums aufgeteilt: Schüler mit Fahrtziel Gostorf und Börzow verbleiben im Bus. Alle anderen Schüler mit Fahrtziel Bernstorf, Wilkenhagen, Wölschendorf, Jeese, Strohkirchen und Pieverstorf steigen in einen Kleinbus um, der am Gymnasium bereitsteht. Der Bus­fahrer wird eine entsprechende Durchsage hierzu machen, um die Schüler darauf hin­zuweisen.

Von Michael Prochnow